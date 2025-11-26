 Logitech MX Keys Mini: la tastiera più amata a -52% per il Black Friday Amazon
La Logitech MX Keys Mini è una delle tastiere più amate e scelte dai professionisti: oggi è al 52% di sconto su Amazon per il Black Friday.
La Logitech MX Keys Mini è una delle tastiere più amate di sempre, soprattutto dai professionisti. Oggi la trovi in offerta speciale per il Black Friday di Amazon al 52% di sconto. Cosa stai aspettando? Acquistala subito a soli 61 euro, invece di 129 euro. Stai risparmiando esattamente 68 euro su questo ordine. Approfittane finché sei ancora in tempo, prima che le scorte finiscano in sold out.

Le sue dimensioni compatte ti permettono di sfruttarla al massimo della tua potenzialità con a fianco il tuo mouse o trackpad preferito. Inoltre, ogni tasto è stato realizzato con dimensioni studiate e una distanza ben ragionata. Questa cura nei dettagli permette a chi la utilizza di aumentare fin da subito la sua produttività. Inoltre, i tasti leggermente convessi permettono una battitura con meno errori.

Questa tastiera integra anche una funzionalità di dettatura vocale. Questo significa che potrai dettare ciò che vuoi che il tuo dispositivo scriva senza dover digitare sulla tastiera. La batteria ha una durata di 10 ore con retroilluminazione. Senza retroilluminazione ha una durata di 5 mesi. Si ricarica tramite un normalissimo cavo di ricarica USB-C. Cosa stai aspettando? Questo gioiellino è in offerta speciale!

La Logitech MX Keys Mini è la tastiera perfetta per te che cerchi qualità e produttività senza compromessi. Acquistala adesso al 52% di sconto su Amazon per il Black Friday.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

