Logitech MX Keys: la REGINA delle tastiere a soli 75€ su Amazon

Rivoluziona la tua digitazione grazie alla regina delle tastiere. Oggi acquisti la Logitech MX Keys a soli 75 euro, invece di 134,99 euro. Questo prezzo lo trovi solo su Amazon grazie allo sconto 41% e all’extra sconto di quasi 4 euro al check out che si attiva automaticamente. Full optional, renderà il tuo lavoro al computer molto più produttivo, veloce e senza errori di battitura.

Completamente universale, la colleghi ai tuoi dispositivi Windows, Mac, Linux, Android e iOS. Grazie ai tasti rapidi puoi connetterla fino a 3 dispositivi passando da uno all’altro premendo solo un tasto. Inoltre, grazie all’applicazione Logi Options+ è completamente programmabile così potrai scegliere quali azioni attivare a determinati pulsanti. Niente male vero? Ma non è tutto.

Logitech MX Keys: la tastiera professionale che riduce gli errori di battitura

Grazie a Logitech MX Keys ridurrai notevolmente gli errori di battitura. Infatti, ogni tasto è leggermente concavo in modo da accogliere perfettamente le tue dita durante la digitazione. Questo eviterà di premere per errore o in velocità altri tasti. Inoltre, la retroilluminazione intelligente garantisce una visione sempre chiara delle lettere. Ti basterà avvicinare le mani affinché si attivi.

Mettila nel carrello a soli 75 euro, anziché 134,99 euro. Ti assicuri questa tastiera a un prezzo speciale solo se sei cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

