Logitech MX Keys: una tastiera ambitissima a -23%

La tastiera Logitech MX Keys è in promozione su Amazon a soli 89,10€. Il prezzo di listino viene reso più conveniente da un ribasso del 23% che produce uno sconto effettivo di 25,89€.

Le spedizioni sono gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.

Logitech MX Keys: perché questa tastiera è così amata

Tra i best buy di Logitech figura proprio lei, la tastiera MX Keys. Disponibile in questa elegante colorazione nera, il prodotto è adatto a chi lavora al computer ed ha necessità di avere tutto a portata di dita.

Si tratta di un dispositivo Wireless che quindi è privo di cablatura. Si collega al computer mediante un ricevitore USB o mediante Bluetooth così da favorire il massimo del comfort.

Il suo layout è italiano QWERTY mentre il profilo dei tasti possiede un design tale da richiamare direttamente le dita. La digitazione, in poche parole, risulta fluida e continua. L'ergonomia è elevata e in più l'intera struttura è sottile e sofisticata.

Possiede un sistema di illuminazione intelligente. Quando le mani si allontanano dalla superficie, la luce si arresta mentre quando si avvicinano si riaccende automaticamente. In più, l'intensità si regola automaticamente in base alle condizioni ambientali in cui ci si trova.

Tra le altre caratteristiche c'è il suo essere multidispositivo: può essere collegata a tre devices differenti e passare da uno all'altro mediante i tasti per lo switch.

In merito all'autonomia, infine, con una carica completa la keyboard è capace di garantire fino a 10 giorni di utilizzo. Se si disattiva l'illuminazione, invece, si passa a 5 mesi di attività.

La Logitech MX Keys può essere acquistata su Amazon a soli 89,10€ in colorazione nera. Acquistala oggi e ricevila in sole 48 ore se possiedi una sottoscrizione Prime. In caso contrario, le spedizioni risultano comunque gratuite ma operate in circa una settimana.