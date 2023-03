Logitech MX Master 2S a 64€ con le Offerte di Primavera Amazon

Acquista subito il Mouse Logitech MX Master 2S a soli 64 euro, invece di 119 euro. Grazie alle Offerte di Primavera ottieni questo imperdibile sconto del 45%. Risparmierai quasi la metà dal prezzo di listino, ricevendo a casa un vero e proprio top di gamma assoluto. Compatibile con Mac e Windows, puoi abbinarlo fino a 3 dispositivi. La disponibilità è immediata e la consegna gratuita.

Grazie alla tecnologia Easy-Switch puoi passare da un device all’altro in totale semplicità, premendo un solo pulsante. Il tracciamento di precisione riduce gli errori e migliora la tua produttività. Inoltre, grazie alla doppia connettività Bluetooth o Wireless è davvero universale. Scopri un’esperienza di scorrimento perfetta per scorrere lunghi documenti o pagine web velocemente e facilmente.

Logitech MX Master 2S: il miglior Mouse a un prezzo fantastico

Con le Offerte di Primavera Amazon acquisti il Logitech MX Master 2S a un prezzo sorprendente. Approfittane visto che si tratta di uno dei migliori mouse in commercio. Personalizza i vari pulsanti per un'esperienza utente ancora più adatta alle tue esigenze. Il profilo sagomato è stato studiato per evitare l'affaticamento durante l'utilizzo intensivo.

Ricordati che per accedere alle Offerte di Primavera Amazon devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

