Logitech MX Master 2S al 25% di sconto | Offerte Amazon

Il mouse top di gamma Logitech MX Master 2S si trova in offerta su Amazon a 59,99€, lo sconto del 25% corrisponde a 20 euro di risparmio rispetto al prezzo standard.

Si tratta di uno dei mouse più apprezzati in commercio, la serie MX rappresenta la scelta migliore per i professionisti che lavorano al PC per tante ore al giorno. La corretta posizione del polso e il posizionamento ideale dei tasti consentono al Logitech MX Master di offrire il massimo comfort.

Ai due tasti principali si affiancano 2 pulsanti laterali, oltre alla classica scroll wheel inflinita, tipica dei mouse Logitech, troviamo anche una seconda rotella posizionata lateralmente che consente di scorrere menù orizzontali e di muoversi all'interno di una timeline, caratteristica interessante per chi si occupa di montaggio video e grafica animata.

Questo MX Master è la soluzione ideale sia per Windows che per Mac OS, alla quale si collega tramite l'apposito ricevitore a 2.4GHz. È compatibile anche con Linux, iPadOS e Android ed è sfrutta il bluetooth per connettersi senza alcuna latenza per utilizzare il mouse top di gamma anche in mobilità.

La batteria dura circa 70 giorni con una sola carica, collegando il cavo per soltanto un minuto si ha l'autonomia sufficiente per ben 3 ore di utilizzo.

Oggi è possibile acquistare il Logitech MX Master 2S in offerta su Amazon a 59,99€, con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.