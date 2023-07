Logitech MX Master 2S: il mouse definitivo ora al 41% di sconto

Uno dei migliori mouse in commercio oggi è in super offerta su Amazon al 41% di sconto. Non perdere questa occasione. Super risparmio e qualità da top di gamma per il Logitech MX Master 2S tuo a soli 69,99 euro, invece di 119 euro. Grazie a questo mouse non solo migliori la tua produttività, grazie alle sue funzioni avanzate e personalizzabili, ma rendi anche piacevole il lavoro davanti al computer.

Con disponibilità immediata, ti arriva a casa senza costi aggiuntivi grazie alla consegna gratuita inclusa per tutti i clienti Prime. Un motivo in più per acquistarlo immediatamente e così iniziare fin da subito a lavorare con un maggiore comfort. Infatti, la sua forma ergonomica è stata studiata e realizzata per offrire una corretta posizione del polso, così da non affaticarlo anche durante molte ore di lavoro.

Logitech MX Master 2S: il mouse che funziona su tutte le superfici

Il Mouse Logitech MX Master 2S è famoso per essere multidispositivo e multisuperficie. Collegalo ai tuoi device tramite tecnologia Bluetooth o Wireless e passa da uno all’altro semplicemente premendo l’apposito pulsante posto sulla parte posteriore della scocca. Utilizzalo su tutte le superfici senza alcun problema grazie al sensore ottico di ultimissima generazione che funziona perfettamente anche sul vetro con una precisione massima di 4000 DPI.

Personalizza tutti i bottoni di cui è dotato grazie alla praticissima app Logitech Options+. Acquistalo subito a soli 69,99 euro, invece di 119 euro. Risparmi il 41% dal prezzo di listino se sei un cliente Prime. Perciò, se ancora non lo hai fatto, iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi.

