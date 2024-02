Logitech MX Master 2S: su Amazon importante calo di prezzo!

In vendita ci sono numerosi mouse wireless che promettono un intensivo in ambito desktop e gaming, ma uno di quelli che mantiene le promesse è lo stupendo Logitech MX Master 2S che quest’oggi è proposto in offerta su Amazon al prezzo di 75,49 euro. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire per chi cerca una periferica di puntamento con zero compromessi in termini di precisione, resistenza e performance. Il prezzo finale è tra i più bassi di sempre e del 6% al di sotto rispetto al prezzo più basso recente.

Logitech MX Master 2S: il best buy del giorno

Integra la tecnologia Darkfield Laser Tracking che consente di essere utilizzato senza problemi anche sul vetro e sulle superfici lucide. Questo mouse può anche essere associato a tre dispositivi in contemporanea passando dall’uno all’altro con la semplice pressione di un pulsante (con il dongle Unifyng in dotazione o mediante Bluetooth), ha un sistema di scrolling a regolazione automatica della velocità, è pienamente compatibile con Windows, macOS, Linux e gli altri principali sistemi operativi.

Collegando il mouse MX Master 2S al computer con il cavo di ricarica micro USB, in soli tre minuti avrete energia sufficiente per un intero giorno di utilizzo: una ricarica completa può durare fino a 70 giorni. Infine godetevi un controllo perfetto su praticamente qualsiasi superficie, persino sul vetro, con una precisione massima di 4.000 DPI. Collegate il mouse Bluetooth al computer e ottenete l’alimentazione sufficiente per un’intera giornata di utilizzo in soli 3 minuti, mentre una ricarica completa dura fino a 70 giorni.

Cosa state aspettando? Al prezzo di soli 75,49 euro è un vero affare da non lasciarvi scappare e con Amazon Prime può essere vostro in pochissimi giorni senza ulteriori spese di spedizione. Ricordatevi che si tratta di un prezzo molto basso per questo mouse, pertanto fate in fretta prima che le scorte possano terminare. Il prezzo di listino infatti è di ben 119 euro!

