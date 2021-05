Logitech MX Master 3: il migliore tra i mouse è in sconto

Possiamo affermarlo senza timore di smentita: Logitech MX Master 3 è il miglior mouse in circolazione della categoria. Oggi è possibile acquistarlo approfittando di uno sconto molto interessante proposto da Amazon. Non serve aggiungere molto altro: un’occasione per chi cerca una periferica di puntamento affidabile e multifunzionale che lo accompagni nelle sessioni di lavoro e studio quotidiane.

Logitech MX Master 3 in sconto su Amazon, ora

Le caratteristiche sono da top di gamma assoluto: sensore da 4.000 dpi che funziona su qualsiasi tipo di superficie (vetro compreso), sette pulsanti personalizzabili, design ergonomico, sincronizzazione wireless con tre dispositivi in contemporanea, porta USB-C per la ricarica, autonomia elevata e modalità Flow che permette di spostare file e informazioni da un device all’altro. Tutto il resto nella scheda del prodotto.

Allungare le mani su Logitech MX Master 3 significa concretamente incrementare l’efficacia della propria produttività, farlo al prezzo di 89,90 euro invece di 98,99 euro come da listino Amazon (sullo store Logitech costa 114,99 euro) è ancora meglio. Nient’altro da aggiungere.