Logitech MX Master 3 Mac: a metà prezzo è impossibile dire di no

Se stai cercando un mouse professionale da abbinare al tuo Mac, oggi puoi cogliere un’occasione davvero incredibile sulla periferica per eccellenza. Sto parlando naturalmente del Logitech MX Master 3 Mac, ultima incarnazione del dispositivo più amato dai professionisti per le sue capacità, oggi disponibile a soli 70 euro su Amazon.

Mouse professionale Logitech MX Master 3 Mac: caratteristiche tecniche

Per la sua terza revisione, Logitech ha migliorato ulteriormente l’ergonomia così da garantire un confort maggiore rispetto ai suoi predecessori. La superficie realizzata completamente in gomma fornisce un grip migliorato insieme e una sensazione piacevole al tatto. La dotazione dei tasti, oltre a quelli tradizionali, prevede un secondo scoller per il pollice, due tasti laterali ed un pulsante easy-switch integrato nell’appoggio per il pollice. In particolare, quest’ultimo consente di passare rapidamente da un dispositivo all’altro con un semplice clic. Questo, inoltre, dispone delle gesture disponibili in Mac OS accessibili con la massima semplicità. Per il collegamento, infatti, sfrutta un modulo Bluetooth multi-point che consente di associare il mouse a 3 dispositivi simultaneamente. Potrai gestire, ad esempio, un Mac, un MacBook e un iPad all’interno di un unico flusso di lavoro. L’azionamento dei pulsanti, inoltre, è estremamente silenzioso consentendoti di lavorare, giocare o navigare senza la minima distrazione.

Una delle feature più apprezzate è senza dubbio la compatibilità con il software di personalizzazione di Logitech. Da qui potrai rimappare completamente il mouse ed associare ai tasti scorciatoie, funzioni specifiche o l’avvio delle applicazioni. Molto interessante lo scorrimento magnetico della rotella MagSpeed che consente di regolarne rapidamente la velocità, mantenendo una silenziosità quasi assoluta. Naturalmente, fiore all’occhiello del mouse è il sensore ottico. Si tratta di una soluzione da ben 4000 DPI, naturalmente regolabili, capace di offrire la massima precisione di tracciamento anche su superfici lucide come il vetro. Nel complesso, rappresenta una periferica oltre che di altissimo livello qualitativo, anche piuttosto versatile, capace di adattarsi a qualsiasi esigenza o campo di utilizzo.

Grazie ad un consistente calo di prezzo, oggi puoi acquistare il Logitech MX Master 3 su Amazon a soli 69,99 euro per un risparmio di quasi metà prezzo rispetto a quello proposto da Logitech.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.