Logitech MX Master 3 per Mac: il vero mouse professionale per Mac e iOS

Quello che ti proponiamo oggi è uno dei mouse wireless più apprezzati dai professionisti, che gode di un’offerta davvero interessante su Amazon. Stiamo parlando, naturalmente, del Logitech MX Master 3 per Mac, ultima revisione del noto mouse professionale della casa svizzera, dedicato ai sistemi Apple.

Logitech MX Master 3 per Mac: caratteristiche tecniche

Come accennato in apertura, si tratta di un mouse wireless che gode di 2 diversi metodi di connessione. Il primo è attraverso l’adattatore Unyfying fornito in confezione, che consente di collegare con un solo dongle fino a 6 periferiche contemporaneamente. Il secondo invece, è attraverso il modulo Bluetooth integrato. In questo caso, è possibile connettere il mouse a più dispositivi e spostarsi rapidamente dall’uno all’altro (iPad compresi). Un esempio è la connessione con un MacBook ed un iMac, che consente di trasferire i file dall’uno all’altro in un unico flusso. La vera novità di questa terza versione, però, è lo scorrimento MagSpeed, una nuova rotella dotata di magneti che apporta non pochi vantaggi. Lo scorrimento a scatti in questo caso ha una precisione superiore dell’87% rispetto al precedente modello, mentre la modalità Hyper Scroll offre fino al 90% di velocità in più.

Per quanto riguarda il resto della dotazione, mantiene fede alla filosofia con cui il mouse è stato creato. La silenziosità è quasi assoluta, così da poter lavorare senza la minima distrazione. Presente lo scroller laterale, così come i due tasti aggiuntivi. Naturalmente tutti i tasti, rotellina inclusa, sono completamente personalizzabili attraverso il software dedicato. Nel caso dell’MX Master 3 saranno anche presenti dei profili specifici dedicati alle maggiori applicazioni per la produttività come l’intera suite Adobe, il pacchetto Office, e browser come Google Chrome e Safari. Infine, il sensore da 4000DPI è ottimizzato per un tracciamento estremamente preciso anche sul vetro. Insomma, dal punto di vista funzionale, Logitech si conferma un punto di riferimento per i professionisti che non vogliono scendere a compromessi.

Grazie ad un consistente calo di prezzo, a cui si aggiunge uno sconto direttamente al momento del pagamento, il mouse è acquistabile su Amazon per soli 74 euro per un risparmio di oltre 40 euro sul prezzo di listino. Inoltre, acquistando il mouse da Amazon, Logitech fornirà un codice sconto per l’abbonamento ad Adobe Creative Cloud. Semplicemente un affare da cogliere al volo.