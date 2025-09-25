Logitech MX Master 3S: mouse wireless velocissimo ed ergonomico in sconto a tempo

Logitech MX Master 3S è un mouse wireless top di gamma capace di regalarti prestazioni elevate, scorrimento ultraveloce, ergonomia ai massimi livelli e persino la possibilità di funzionare sul vetro. Dalla compatibilità universale, oggi su Amazon è tuo a soli 69,99 euro.

Il mouse è dotato di un nuovo sensore ottico da 8.000 DPI che offre un tracciamento impeccabile su qualsiasi superficie, persino sul vetro, con una sensibilità regolabile che si adatta a ogni esigenza.

Altra novità interessante è data dai Quiet Clicks, che riducono il rumore dei clic del 90%, mantenendo la stessa sensazione tattile ma con un’esperienza molto più silenziosa. Lo scorrimento MagSpeed è un’altra caratteristica distintiva: ultraveloce, preciso e silenzioso, consente di passare da un documento di centinaia di pagine a un controllo millimetrico con un solo gesto.

Molto importante è poi il design ergonomico, studiato per sostenere naturalmente la mano e il polso e che integra controlli intuitivi per il pollice, riducendo l’affaticamento anche dopo ore di utilizzo.

Compatibile con Windows, macOS, Linux e dispositivi mobili, si collega via Bluetooth o ricevitore USB‑C Logi Bolt, puoi personalizzare i tasti e creare scorciatoie tramite il software Logi Options+. La batteria, infine, offre settimane di autonomia con una sola ricarica.