 Logitech MX Master 3S: mouse wireless velocissimo ed ergonomico in sconto a tempo
Logitech MX Master 3S: mouse wireless velocissimo ed ergonomico in sconto a tempo
Prepararti a stupirti con Logitech MX Master 3S: un mouse wireless ad alte prestazioni che funziona anche sul vetro.

Logitech MX Master 3S è un mouse wireless top di gamma capace di regalarti prestazioni elevate, scorrimento ultraveloce, ergonomia ai massimi livelli e persino la possibilità di funzionare sul vetro. Dalla compatibilità universale, oggi su Amazon è tuo a soli 69,99 euro.

Logitech MX Master 3S

Il mouse è dotato di un nuovo sensore ottico da 8.000 DPI che offre un tracciamento impeccabile su qualsiasi superficie, persino sul vetro, con una sensibilità regolabile che si adatta a ogni esigenza.

Logitech MX Master 3S-Mouse wireless ad alte prestazioni con scorrimento ultraveloce, ergonomico, 8K DPI, rilevamento del vetro, clic silenziosi, USB-C, Bluetooth, Windows, Linux, - Grigio scuro

69,99 79,90€ -12%
Altra novità interessante è data dai Quiet Clicks, che riducono il rumore dei clic del 90%, mantenendo la stessa sensazione tattile ma con un’esperienza molto più silenziosa. Lo scorrimento MagSpeed è un’altra caratteristica distintiva: ultraveloce, preciso e silenzioso, consente di passare da un documento di centinaia di pagine a un controllo millimetrico con un solo gesto.

Molto importante è poi il design ergonomico, studiato per sostenere naturalmente la mano e il polso e che integra controlli intuitivi per il pollice, riducendo l’affaticamento anche dopo ore di utilizzo.

Compatibile con Windows, macOS, Linux e dispositivi mobili, si collega via Bluetooth o ricevitore USB‑C Logi Bolt, puoi personalizzare i tasti e creare scorciatoie tramite il software Logi Options+. La batteria, infine, offre settimane di autonomia con una sola ricarica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 25 set 2025

Giovanni Ferlazzo
25 set 2025
