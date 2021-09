Logitech MX Master: il meglio dei mouse a prezzo BOMBA!

Quando si tratta di acquistare un mouse professionale è impossibile non tenere conto dello splendido Logitech MX Master. È uno dei migliori mouse in commercio per quanto riguarda la precisione e la robustezza e oggi può essere vostro a un prezzo davvero sbalorditivo: solo 49,99 euro invece di 92,99 euro con uno sconto pari al 46%. Consegne gratuite e rapide in tutta Italia!

Logitech MX Master: caratteristiche principali

Il mouse Logitech MX Master permette di associare fino a 3 dispositivi e passare da un computer all'altro con un solo ‎pulsante. Inoltre il dispositivo è compatibile sia con Bluetooth che con ricevitore Unifying. Grande precisione e velocità grazie alla rotella di scorrimento che facilita la navigazione di documenti e ‎pagine web passando automaticamente dallo scorrimento preciso a quello veloce, sia con ‎Windows che Mac.

Il tracciamento brevettato Darkfield consente al mouse senza fili MX Master AMZ di dare un'ottima accuratezza al ‎cursore su praticamente qualsiasi superficie, vetro incluso. Presente anche lo scrolling laterale per il pollice. Infine, ottima autonomia fino a 40 giorni con una singola carica completa e intera giornata di utilizzo con 4 minuti di ricarica senza tempi di inattività durante la ricarica.

Questo splendido mouse può, quindi, essere vostro a soli 49,99 euro invece di 92,99 euro grazie ad Amazon. È un'offerta che non dovete assolutamente perdervi!