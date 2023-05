Logitech: nuovi prodotti Master con Smart Actions

Logitech ha annunciato tre nuovi prodotti della serie Master progettati per utenti avanzati, come sviluppatori software e creativi professionisti. Si tratta del mouse MX Anywhere 3S, della tastiera MX Keys S e di MX Keys S Combo, che include MX Keys S, MX Master 3S e MX Palm Rest. Contestualmente è stata aggiunta la funzionalità Smart Actions al software Logi Options+.

Nuovi prodotti Master con Smart Actions

La nuova MX Key S è una tastiera retroilluminata con collegamento wireless (Bluetooth o USB Logi Bolt). I tasti si illuminano quando i sensori di prossimità rilevano le mani e il livello della luminosità viene regolato automaticamente in base alla luce della stanza.

La tastiera è compatibile con Windows, macOS, Linux, ChromeOS, iOS/iPadOS e Android, ma le funzionalità complete sono disponibili solo per i sistemi operativi di Microsoft e Apple. Logitech ha aggiunto tre nuovi pulsanti F5, F6 e F7 che permettono di attivare la modalità speech to text, attivare/disattivare il microfono e inviare emoji.

Utilizzando l’app Logi Options+ è possibile personalizzare i tasti funzione e sfruttare le Smart Actions per eseguire operazioni ripetitive con la pressione di un singolo tasto, come le macro di Office. La batteria viene ricaricata tramite porta USB Type-C e offre un’autonomia fino a 10 giorni (5 mesi con retroilluminazione disattivata).

MX Anywhere 3S è invece un mouse wireless (Bluetooth o USB Logi Bolt) con sensore ottico da 8.000 DPI e scroller MagSpeed. La batteria viene ricaricata tramite porta USB e offre un’autonomia fino a 70 giorni. Infine, MX Key S Combo comprende la tastiera MX Key S, il mouse MX Master 3S con sensore Darkfield da 8.000 DPI e il poggiapolsi MX Palm Rest.

I prezzi sono 119,00 euro (MX Key S), 99,00 euro (MX Anywhere 3S) e 219,00 euro (MX Key S Combo). Tutti i prodotti saranno disponibili dal mese di giugno.