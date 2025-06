Logitech Pebble 2 Combo: tastiera+mouse wireless, prezzo minimo

Logitech Pebble 2 Combo è il bundle unisce design, sostenibilità e funzionalità avanzate, in un set con tastiera e mouse wireless composto da periferiche ultrasottili e adatte a ogni scrivania. Lo trovi in forte sconto su Amazon, con la promozione che lo porta al suo prezzo minimo storico. La tastiera offre una digitazione silenziosa e fluida, mentre il mouse è dotato della tecnologia Silent Touch per un utilizzo discreto, ovunque. Inoltre, entrambi i dispositivi sono realizzati con plastica riciclata post-consumo e confezionati in materiali provenienti da fonti sostenibili.

Produttività, stile e comfort senza fili: Logitech Pebble 2 Combo

Sei interessato? Ti consigliamo di non perdere tempo e di effettuare subito l’ordine. Trattandosi di un’offerta a tempo potrebbe scadere o andare sold out da un momento all’altro.

Grazie alla connettività Bluetooth e al ricevitore USB Logi Bolt incluso, puoi collegare fino a tre dispositivi diversi e passare da uno all’altro in un istante, grazie al pulsante Easy-Switch. Inoltre, è possibile personalizzare il flusso di lavoro con l’app Logi Options+, assegnando funzioni specifiche ai 10 tasti Fn della tastiera e al pulsante centrale del mouse. Le batterie garantiscono un’autonomia molto estesa: fino a tre anni per la tastiera e due anni per il mouse. È la soluzione ideale per ogni scrivania. Per altre informazioni dai uno sguardo alla scheda del bundle.

Grazie al forte sconto di oggi puoi acquistare Logitech Pebble 2 Combo con tastiera e mouse wireless al suo prezzo minimo storico di soli 45,99 euro. Amazon si occupa direttamente sia della vendita che della spedizione, assicurando inoltre la consegna gratis entro domani. Il voto medio assegnato dalle recensioni pubblicate dai clienti è 4/5.