Logitech Pebble Keys 2: MEGA sconto del 36% su Amazon

La Pebble Keys 2 K380s di Logitech è una tastiera compatta e di alta qualità, indispensabile per la tua postazione da lavoro minimal. E ora puoi acquistarla con uno sconto esclusivo del 36% su Amazon. Questa è un’opportunità da cogliere al volo per migliorare la tua esperienza di digitazione e aumentare la tua produttività. Approfitta subito di questa occasione e falla tua al prezzo competitivo di soli 37,99 euro, anziché 58,99 euro.

Logitech Pebble Keys 2: questa occasione non durerà ancora a lungo

Il design sottile e moderno di questa tastiera Logitech la rende un vero gioiello da mostrare sulla tua scrivania. Disponibile in una varietà di colori accattivanti, si adatta perfettamente al tuo stile personale, mentre la sua costruzione in plastica riciclata testimonia l’impegno di Logitech per la sostenibilità ambientale.

La Pebble Keys 2 K380s è una vera forza della natura quando si tratta di prestazioni. Grazie alla tecnologia Bluetooth, puoi connetterla simultaneamente a tre dispositivi diversi, consentendoti di passare senza sforzo da un dispositivo all’altro con un semplice clic dei pulsanti Easy-Switch. È la soluzione perfetta per chi lavora su più schermi o vuole mantenere la produttività in movimento mentre è in viaggio.

Inoltre, con i 10 tasti Fn di scelta rapida, personalizzabili tramite l’app Logi Options+, avrai accesso istantaneo a una gamma di funzioni utili che renderanno la tua vita digitale molto più semplice. Dalla navigazione web alla gestione delle email, dalla regolazione del volume alla ricerca di file, tutto ciò che ti serve è letteralmente a portata di mano.

Con una durata della batteria di 3 anni, non dovrai preoccuparti di rimanere senza energia proprio quando ne hai più bisogno. E grazie alla modalità di risparmio energetico e al 50% in più di autonomia, puoi lavorare senza interruzioni per ore, sapendo di poter contare su una tastiera che non ti deluderà.

Afferra subito questa offerta incredibile e scopri tu stesso perché la tastiera Logitech Pebble Keys 2 K380s è la scelta ideale per chi cerca stile, prestazioni e sostenibilità. Non perdere questo mega sconto del 36% su Amazon e acquistala al prezzo speciale di soli 37,99 euro, prima che sia troppo tardi.