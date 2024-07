Logitech Pebble Mouse 2: incredibile sconto su Amazon e prezzo al MINIMO STORICO

Amazon presenta un’offerta imperdibile per chi cerca un mouse elegante e funzionale: il Logitech Pebble Mouse 2. Normalmente venduto a 30,99 euro, questo dispositivo è ora disponibile a soli 17,99 euro, rendendolo un’opzione estremamente conveniente per migliorare la tua postazione di lavoro o il tuo setup domestico.

Logitech Pebble Mouse 2: caratteristiche tecniche principali

Il Logitech Pebble Mouse 2 è caratterizzato da un design minimalista e raffinato. Il suo profilo sottile e la forma ergonomica lo rendono facile da trasportare e comodo da usare per lunghi periodi. Disponibile in diversi colori, si adatta perfettamente a qualsiasi stile di vita o ambiente di lavoro. Le dimensioni compatte lo rendono ideale per essere portato in borsa o nello zaino, garantendo sempre la massima portabilità.

Uno dei principali vantaggi del Logitech Pebble Mouse 2 è la sua silenziosità. Grazie ai pulsanti e alla rotella di scorrimento ottimizzati per ridurre il rumore, è possibile utilizzarlo in ambienti condivisi senza disturbare chi ti circonda. Questo lo rende perfetto per l’uso in ufficio, in biblioteche o durante riunioni e lezioni online. Inoltre, la sua forma ergonomica garantisce una presa confortevole, riducendo l’affaticamento anche durante sessioni di lavoro prolungate.

Il Logitech Pebble Mouse 2 offre una connettività versatile che lo rende compatibile con una vasta gamma di dispositivi. Usa il Bluetooth per connettere fino a 3 dispositivi wireless su diversi sistemi operativi (Windows, macOS, iPadOS, ChromeOS) e passa da uno all’altro con un solo clic del pulsante Easy-Switch

Dotato di un sensore ottico ad alta precisione, il Logitech Pebble Mouse 2 garantisce un tracciamento accurato su diverse superfici. Che tu stia lavorando su una scrivania, un tavolo o persino una superficie non perfettamente liscia, questo mouse assicura una performance impeccabile. La risoluzione del sensore è ideale per attività quotidiane come la navigazione web, il lavoro con documenti e la grafica leggera.

L’offerta di Amazon che riduce il prezzo del Logitech Pebble Mouse 2 da 30,99 euro a soli 17,99 euro rappresenta un’opportunità straordinaria per acquistare un mouse di alta qualità a un prezzo estremamente competitivo. Data la sua combinazione di design elegante, silenziosità, versatilità e prestazioni elevate, il Pebble Mouse 2 è un investimento eccellente per chiunque abbia bisogno di un mouse affidabile e funzionale.