Logitech POP è il mouse wireless con le EMOJI da personalizzare (WOW)

Un mouse del tutto nuovo e sperimentale ma che nel quotidiano è una bomba soprattutto se sei un leone da tastiera ed hai bisogno sempre della tua emoji a portata di click. Logitech POP ti regala tanta comodità con la sua essenza di fili e un po’ di spensieratezza con il suo design che urla gen z.

Ora lo trovi in promozione su Amazon ma non da solo, in questa configurazione arriva con il suo tappetino che fa sempre comodo. Se sei interessato collegati in pagina e fallo tuo a soli 37,98€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Logitech POP è il mouse che non ti fa mancare niente sotto le dita

Beh, sicuramente è colorato, comodo e bellissimo. Logitech POP non è il solito mouse se pensi che ha un tasto aggiuntivo che puoi usare in mille modi diversi e si adatta a qualunque utente perché ha un design ergonomico, è silenzioso ed è soprattutto affidabile.

In modo particolare, lui è dotato di connettività Bluetooth per collegarlo a qualunque prodotto e a qualunque sistema operativo senza grandi difficoltà. La longevità è una seconda caratteristica vincente con 24 mesi di autonomia dalla tua parte.

I tasti sono i soliti: il click destro, sinistro e la rotellina di scorrimento. Quest’ultima ha due modalità di utilizzo e riconosce in automatico quando hai bisogno di sfogliare documenti e pagine lunghissime risultando più veloce e fluida.

Per quanto riguarda, invece, il tasto aggiuntivo hai la possibilità di personalizzarlo con funzioni dedicate mediante il software di Logitech oppure impostare la tua emoji preferita da spammare in chat o ovunque tu voglia.

Cosa aspetti? Collegati immediatamente su Amazon per acquistare il tuo mouse Logitech POP e portare a casa anche un tappetino da scrivania a soli 37,98€ con lo sconto.

