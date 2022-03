Logitech POP Keys: la tastiera torna in OFFERTA al 12%

La nuova linea POP di Logitech è davvero interessante, porta l’esperienza e la qualità delle periferiche MX su prodotti destinati ad un pubblico giovane e dinamico. La nuova Logitech POP Keys oggi si trova in offerta su Amazon a 87,77€, con uno sconto del 12% e un risparmio complessivo di circa 13 euro rispetto al prezzo di listino.

Presentata ad inizio anno insieme al nuovo POP Mouse, questa tastiera passa tutt’altro che inosservata, con un design molto colorato e giovanile. Disponibile in 3 differenti colorazioni, la periferica Logitech non è solo bella da vedere, ma porta con sé anche tanta sostanza.

Si tratta di una tastiera meccanica wireless, che prende in prestito tanta tecnologia dalla cugina MX Keys Mini, con la quale condivide il formato compatto e la possibilità di connettersi a ben 3 dispositivi contemporaneamente. Sfrutta la tecnologia wireless a 2.4Ghz per PC e Mac, ma è dotata anche di bluetooth per connettersi facilmente anche a smartphone e tablet.

Il formato compatto non lascia spazio al tastierino numerico, ma include molti tasti funzione per il controllo multimediale e per passare da un dispositivo all’altro. Sulla destra sono presenti anche dei tasti dedicati alle emoji, personalizzabili via software.

Oggi è possibile acquistare la bellissima Logitech POP Keys in offerta su Amazon a 87,77€, con spedizione Prime senza alcun costo aggiuntivo e consegna espressa entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.