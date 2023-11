Logitech POP per un mouse wireless che conquista il Black Friday (-32%)

Logitech POP è il mouse wireless che sulla scrivania è un capolavoro. Non soltanto perché è un brio di colore ma perché ti mette a portata di mano tutto ciò di cui hai bisogno. Design ergonomico e dimensioni perfette per usarlo sia a casa che quando sei in giro.

Oggi è ancora più economico grazie allo sconto del Black Friday. Se lo stavi aspettando, collegati al volo su Amazon per farlo tuo a soli €27,99 con uno sconto finale del 32%. Cosa aspetti?

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Logitech POP per non farne a meno: colorato, comodo, spaziale

Logitech sa quello che fa e con Logitech POP ti permette di avere un mouse wireless che di difetti non ne ha. Colorato e fenomenale, una volta che inizi ad utilizzarlo non ti fermi più anche perché è comodo, leggero e soprattutto ambidestro. Usalo sia con mano destra che con la sinistra senza problemi.

Per connetterlo al tuo dispositivo puoi usare sia il Bluetooth che il micro ricevitore USB. La doppia connettività è un valore aggiunto che si unisce anche al suo essere multidispositivo. Come privartene?

Riconosce i movimenti su qualunque genere di superficie e oltre ad un utilizzo lineare, fluido e dinamico ti mette a disposizione una caratteristica unica. Sotto la rotellina di scorrimento trovi un tasto personalizzabile a cui puoi abbinare la tua emoji preferita. Un click e la spammi quando più ti serve senza uscire pazzo.

Per ultimo ma non per importanza ti faccio sapere che ha un’autonomia di 24 mesi per non dovertene mai preoccupare.

Che altro aspetti? Il Black Friday 2023 non durerà per sempre. Collegati al volo e acquista subito il tuo Logitech Pop a soli 27,99€ con sconto del 32%.

