Logitech StreamCam: la Webcam per Streamer è a metà prezzo

La Logitech StreamCam si trova in offerta su Amazon a 84,99€, con uno sconto del 47% che dimezza il prezzo di listino di oltre 160 euro. Si tratta di una delle webcam migliori in commercio, nonché la soluzione perfetta per i creatori di contenuti sul web.

Chi bazzica su Twitch e YouTube sa che la qualità video è molto importante per un creator, questa webcam è stata pensata proprio per offrire uno strumento di altissima qualità a youtuber e streamer, per registrare o trasmettere in diretta dal proprio PC.

La StreamCam consente di registrare o trasmettere in risoluzione 1080p FullHD a 60 fps, tramite programmi appositi come OBS. La messa a fuoco automatica esegue un tracciamento continuo del volto e grazie al software interno cambia l’esposizione in maniera dinamica, in base al livello di illuminazione della scena. Rispetto alle webcam tradizionali questa Logitech ha dimensione ben più generose, con una lente ampia per catturare più luce e restituire immagini di maggior qualità e nitidezza.

Alla base della periferica troviamo il classico supporto in plastica, pensato per agganciare la webcam al monitor del PC. In alternativa non manca l’attacco a vite, che consente di utilizzare un piccolo treppiedi per gestire al meglio l’inquadratura.

Logitech StreamCam si collega via USB-C, uno connettore che consente alla periferica di connettersi anche a smartphone e tablet senza alcun adattatore.

Oggi l’ottima StreamCam è disponibile in forte sconto su Amazon a 84,99€, con un risparmio di quasi 80 euro rispetto al prezzo di listino. Disponibile in colorazione bianca o nera, la webcam viene spedita senza alcun costo aggiuntivo e consegnata entro 1-2 giorni lavorativi.

