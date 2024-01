Logitech Wave Keys: SUPER sconto del 18% su Amazon

Scontata del 18% solo oggi su Amazon, la tastiera Logitech Wave Keys è la rivoluzione ergonomica che stavi aspettando per massimizzare la tua produttività. Afferra l’occasione e cavalca l’onda del comfort, grazie a un design curvo che riduce la fatica durante le maratone di digitazione. Approfitta subito di questa offerta e acquistala al prezzo speciale di soli 69,99 euro, anziché 84,99 euro.

Logitech Wave Keys: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Dotata di un supporto per i polsi imbottito con memory foam, questa tastiera ti permette di lavorare comodamente tutto il giorno. Ma la Wave Keys non è solo comodità, è anche personalizzazione. Grazie all’app Logi Options+, puoi personalizzare la tua esperienza di digitazione, risparmiare tempo e mantenere il focus sul lavoro.

Non dimentichiamoci della certificazione Ergo, che garantisce che questa tastiera sia stata progettata, testata e approvata dagli esperti di ergonomia. La connettività Bluetooth o tramite il ricevitore Logi Bolt aggiunge un tocco di versatilità, permettendoti di passare senza sforzo tra laptop, tablet e telefono.

E se pensi che sia solo una tastiera, ti sbagli. La Wave Keys è anche amica dell’ambiente. Con parti in plastica riciclata post-consumer certificata al 61% per la variante Grafite e al 46% per il bianco avorio, questa tastiera ha ottenuto la certificazione di neutralità carbonica.

Non perdere ulteriore tempo e approfitta subito dell’offerta su Amazon acquistando la Logitech Wave Keys al prezzo speciale di soli 69,99 euro. Non perdere altro tempo, questa offerta non durerà ancora a lungo su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.