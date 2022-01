Logitech Z407: il sistema 2.1 più versatile e pratico a metà prezzo

Quello che ti proponiamo in questo articolo è uno dei kit audio 2.1 più interessanti del mercato e, soprattutto, con un interessante sistema wireless. Stiamo parlando delle Logitech Z407, un set di altoparlanti dall’ottima qualità sotto ogni punto di vista, oggi disponibili a soli 70,98 euro su Amazon segnando il loro minimo storico, quasi a metà prezzo. Un affare incredibile.

Altoparlanti 2.1 Logitech Z407: caratteristiche tecniche

Il set comprende naturalmente due satelliti ed un subwoofer per una potenza di 40 Watt RMS e un picco di ben 80 Watt. I satelliti presentano un design minimale ed elegante, con un supporto che fornisce il doppio orientamento: verticale o orizzontale. Questo consente di adattare gli altoparlanti a qualsiasi spazio e collocarli in qualsiasi posizione. Il pannello per il collegamento dei satelliti e delle fonti è posto direttamente sul subwoofer. La configurazione è estremamente semplice, e ti basteranno davvero pochi secondi per installare il tutto ed averlo immediatamente pronto all’utilizzo.

Il subwoofer offre una cavità down-firing che consente una maggiore potenza e nitidezza del suono così da ottenere un audio avvolgente e realistico. Questo, tuttavia, non intacca le frequenze medie e alte per un bilanciamento ed equilibrio perfetto, ideale soprattutto per la riproduzione dei contenuti multimediali. Fiore all’occhiello delle Logitech Z407 è però il controllo wireless incluso in confezione. Questo, infatti, offre un raggio d’azione di addirittura 30 metri, il che consente di portarlo sempre con sé e gestire il suono da qualsiasi punto della stanza. Molto comodi i comandi per la riproduzione musicale, che permettono di gestire le tracce attraverso la rotella cliccabile. Naturalmente non manca la possibilità di regolare i bassi direttamente dal controllo remoto. A migliorare la praticità del dispositivo, ci pensa un LED che cambia colore a seconda della fonte in utilizzo, e i due comandi posti sotto per passare da una fonte all’altra o effettuare il pairing del Bluetooth. Un set davvero eccezionale che nella fascia sotto i 100 euro rappresenta senza dubbio una delle migliori scelte possibili.

Grazie ad uno sconto del 43%, le Logitech Z407 possono essere acquistate su Amazon a soli 70,98 euro per un risparmio di ben 54 euro sul prezzo di listino.