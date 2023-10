Loki 2: guarda la nuova stagione in streaming

Trascorsi ormai oltre due anni dall’uscita dell’ultimo episodio, ecco la nuova stagione: da oggi è possibile vedere Loki 2 in streaming su Disney+. Il primo episodio si intitola Ouroboros. Un’uscita a settimana, ogni venerdì, per uno dei ritorni più attesi dell’universo Marvel, quello del dio dell’inganno, personaggio molto apprezzato dai fan e ispirato alla divinità norrena con lo stesso nome.

Guarda in streaming Loki 2: i nuovi episodi

Non scendiamo nei dettagli in merito alla trama, così da non correre il rischio di rovinare la sorpresa a chi non ha ancora visto la prima stagione (cosa che consigliamo fortemente). Ci limitiamo a riportare di seguito la breve sinossi condivisa dalla piattaforma e il trailer ufficiale in italiano pubblicato nelle scorse settimane.

In Loki dei Marvel Studios, l’imprevedibile cattivo Loki riprende il suo ruolo di dio dell’inganno in una nuova serie ambientata dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

La regia è di Kate Herron, mentre il capo sceneggiatore è Michael Waldron. Nei panni del protagonista principale c’è sempre l’attore Tom Hiddleston, già visto in numerose altre pellicole dei Marvel Studios.

Quello di Loki è uno dei personaggi ricorrenti più importanti della saga. Introdotto in origine come antagonista, ha poi affrontato un lungo percorso di evoluzione, arrivando ad assumere un atteggiamento eroico e finalizzato a proteggere gli altri. Sul grande schermo è comparso per la prima volta in Thor del 2011. Nei fumetti è invece presente fin dal 1949, nella serie Venus dei Timely Comics.

Se stai pensando di attivare un abbonamento a Disney+ per vedere gli episodi di Loki e tutti gli altri contenuti della piattaforma in streaming, inclusi i film, gli show e gli eventi musicali, ti segnaliamo la possibilità di risparmiare con il piano annuale: 12 mesi al costo di 10, grazie all’offerta proposta dal servizio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.