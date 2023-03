Lokky, l’assicurazione che protegge i freelance come mai hai pensato

C’è una cura per ogni male e si chiama prevenzione. Il riferimento non è soltanto alla vita personale, ma anche a quella lavorativa, come quella dei freelance.

Se appartieni a questa categoria di lavoratori autonomi, adesso con Lokky potrai mettere da parte tutte le tue preoccupazioni, poiché questo intermediario indipendente ti propone una polizza totalmente personalizzata e digitale.

Indirizzata anche a piccole e medie imprese, l’assicurazione di Lokky prevede diverse coperture assicurative ognuna con la sua specifica natura.

Accedendo alla pagina ufficiale di Lokky, potrai richiedere un preventivo gratuito senza interloquire con un operatore ma semplicemente compilando un questionario con alcune domande per capire esattamente la soluzione più adatta alle tue esigenze di business.

Lokky offre un’assicurazione per freelance veramente unica

Quello di freelance è un lavoro indipendente che si sta diffondendo tantissimo in Italia e nelle altre parti d’Europa. Il motivo? È flessibile e offre il giusto grado di libertà, che non è mai abbastanza nella vita privata.

Tuttavia, devi prendere in considerazione che questo tipo di lavoro nasconde delle insidie e dei rischi.

Ad esempio, potresti involontariamente provocare dei danni a cose o persone, come i clienti, i quali potrebbero venire a chiederti un indennizzo.

Peggio ancora, tu stesso potresti subire un infortunio sul lavoro, che ti potrebbe tenere lontano per diverso tempo nei casi più gravi.

Visto che campi con quanto guadagni con la tua attività, se accadesse una cosa del genere il danno economico e sociale per te sarebbe enorme.

Ecco che arriva Lokky con la sua polizza Cyber Risk, studiata appositamente per coprire interamente le spese in casi di attacchi informatici, con un supporto dedicato per il recupero dei dati persi. Il massimale nella versione Smart è fino a 25.000 euro.

Questa versione è già adatta nella maggior parte dei casi, quindi puoi cliccare sul link qui sotto per il preventivo:

Se vuoi qualcosa di più devi puntare alla versione Top, in cui il massimale arriva a 250.000 euro. Inoltre sono previste garanzie aggiuntive, come la Diaria giornaliera in caso di blocco dell’attività.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.