Lokky ti offre il 20% di sconto sulla polizza, scoprila subito

Se sei un libero professionista, oppure sei titolare di un ristorante o bar, oppure ancora svogli l’attività di medico, necessiti un modo per proteggere la tua attività in pochi minuti, con una soluzione su misura e magari con il 20% di sconto sulla polizza.

Tutto questo te lo offre Lokky, un’assicurazione personalizzata per clienti business che non è soltanto veloce ma anche completamente digitale.

La polizza assicurativa è pensata per ogni esigenza professionale e, grazie alla sua efficacia e convenienza, ti garantisce elevati standard di protezione, necessari soprattutto al giorno d’oggi.

Con Lokky hai il 20% di sconto sulla polizza, ecco come

Grazie all’attuale promozione, se sottoscrivi la polizza assicurativa a questo link otterrai il 20% di sconto sulle coperture Responsabilità Civile e Danni a Immobile e Contenuto.

Grazie alla copertura Responsabilità Civile avrai la possibilità di garantire il patrimonio in tuo possesso da richieste di risarcimento danni, con costi che partono da 120 euro invece che 150 euro.

Per quanto riguarda la copertura Danni a Immobile e Contenuto, con questa soluzione potrai proteggere i macchinari, le attrezzature, la merce, i locali e l’arredamento con cui svolgi la tua attività. I costi applicati sono uguali alla copertura precedente.

Come puoi beneficiare della promo Lokky? Devi soltanto collegarti alla pagina ufficiale dell’offerta, fare uno scroll verso il basso e cliccare sul pulsante CALCOLA PREVENTIVO che si trova in uno dei due riquadri Danni a Immobile e Contenuto e Responsabilità Civile.

Si aprirà una nuova pagina in cui dovrai selezionare SETTORE e ATTIVITA’ da assicurare. Successivamente devi cliccare su AVANTI e, nella pagina che segue, dovrai selezionare le coperture sia per te che per tutto ciò che riguarda la tua attività.

Premi poi su AVANTI e compila i campi con le tue informazioni e dati personali in modo da consentire a Lokky di formalizzare il preventivo.

