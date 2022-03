Sorpresa LOL 2: c'è anche una puntata extra (no spoiler)

Cosa sia LOL lo sanno ormai tutti. Cosa significhi LOL lo sanno quasi tutti. Quanto si sia riso in queste prime due stagioni di LOL è cosa che sanno in tanti. Ma che ci sia ancora una sorpresa, è cosa che finora hanno scoperto in pochi. Da poche ore, infatti, è a disposizione una puntata extra di LOL 2, ancora una volta su Amazon Prime Video.

LOL 2, c’è una sorpresa

La puntata numero 7 arriva in coda alle prime sei nelle quali la trasmissione si è esaurita con la proclamazione del/della vincitore/vincitrice (come promesso, non facciamo spoiler). La puntata extra è invece un bonus successivo che mette insieme tutta una serie di materiali tagliati dal montaggio iniziale: frattaglie di qualità, con le quali è stata messa insieme una puntata completamente nuova e ancora una volta tutta da ridere. Impossibile non notare come da questi tagli scappi qualche sorrisino che malignamente si sarebbe potuto fermare con un cartellino giallo, ma con il senno del poi non c’è che da felicitarsi se le squalifiche siano arrivate più avanti nel gioco e abbiano riconsegnato alla produzione un’edizione tanto ben riuscita.

Vi avevo detto che ci sarebbe stata una sorpresa 🥁 🥁 🥁 🥁

Da oggi c'è una puntata extra fresca fresca che vi aspetta in piattaforma 😌 📺 #LOL2it #LOL2 pic.twitter.com/yJ2hh0y2jI — Prime Video Italia (@PrimeVideoIT) March 7, 2022

I comici selezionati per LOL 2 sono rimasti chiusi nello studio per sei ore, dunque il girato disponibile era sicuramente sovrabbondante. Il girato di qualità è stato tale (soprattutto grazie all’eccezionale comicità di buona parte del cast) che la puntata extra dev’essere scaturita quasi naturale dal montaggio, ottenendo così un regalo inatteso per quanti si sono goduti la seconda stagione e ora sono pronti a gustarsi anche la ciliegina finale sulla torta.

Per poter vedere LOL 2 è sufficiente essere abbonati Amazon Prime (puoi abbonarti qui): Amazon Prime Video è compreso nel prezzo e chi si abbona per la prima volta può godere di un mese gratuito nel quale poter vedere le partite di Champions League, tutti gli altri film della piattaforma streaming e acquistare su Amazon senza spese di spedizione. Insomma, buon extra-divertimento.