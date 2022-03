LOL 2, le ultime puntate in streaming gratis

Curioso di sapere chi ha vinto LOL 2? Guarda subito le ultime puntate in streaming gratis su Prime Video. Sono accessibili anche a chi non ha ancora sottoscritto l’abbonamento: è sufficiente attivare i 30 giorni di prova gratuita ed eventualmente disdire il rinnovo prima della scadenza: zero spese, tante risate.

Guarda in streaming gratis le ultime puntate di LOL 2

La gara è entrata nel vivo, con i concorrenti chiamati a rispettare una sola regola: non ridere. Sembra facile, ma rinchiusi per sei ore consecutive nella stessa stanza con Maccio Capatonda, Mago Forest e Corrado Guzzanti è una vera e propria impresa. Se poi aggiungiamo le incursioni di Lillo, il quadro è completo. I partecipanti sono pronte a darsele di santa ragione (ok, non letteralmente) per far crollare gli altri. Se non hai ancora guardato le prime quattro puntate, tra cartellini gialli e un rosso (NIENTE SPOILER), puoi recuperare subito.

Nel cast di LOL 2 ci sono Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni. La conduzione è affidata a Fedez con la partecipazione di Frank Matano e Lillo. In palio un premio da 100.000 euro che il vincitore sceglierà a chi devolvere in beneficenza. Guarda subito le ultime due puntate in streaming.

Tra gli altri nuovi contenuti di Prime Video per il mese di marzo anche la prima stagione di Talent Reverse, due film della serie Iron Sky, le avventure post-apocalittiche di Dredd, lo show This is Beat e le prime tre stagioni di Hanniball.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.