LOL 3: ecco il cast completo dei 10 concorrenti

Tutti i 10 concorrenti di LOL 3 sono stati svelati da Amazon. Lo show tornerà dunque per una terza stagione, forte del successo ottenuto dalle prime due, sempre in esclusiva su Prime Video. La formula non cambierà: chi ride è fuori. Al primo accenno di sorriso l’ammonizione, al secondo il cartellino rosso e tanti saluti, senza possibilità di appello.

Ecco chi saranno i 10 concorrenti di LOL 3

Senza perderci in altri giri di parole, di seguito l’elenco dei comici scelti per la gara, tutti capaci fino a oggi di mantenere il massimo riserbo sulla convocazione. Eccoli, in rigoroso ordine alfabetico.

Herbert Ballerina;

Fabio Balsamo;

Luca Bizzarri;

Cristiano Caccamo;

Paolo Cevoli;

Marta Filippi;

Nino Frassica;

Paolo Kessisoglu;

Brenda Lodigiani;

Marina Massironi.

Sono state smentite le previsioni formulate su queste pagine mesi fa, ma non del tutto: un paio di colpi hanno fatto centro. Questo il post del profilo ufficiale di Prime Video su Twitter, con un breve filmato di presentazione.

L’esordio non è dietro l’angolo: si parla genericamente di un’uscita nel 2023, senza indicazioni più precise. Nel frattempo, due dei partecipanti (Luca e Paolo) sono già protagonisti sulla piattaforma con tutte le sei stagioni di Camera Café, visibili senza alcuna spesa aggiuntiva dagli abbonati Prime.

Per farsi trovare pronti all’appuntamento con LOL 3 non dunque resta che riguardare gli episodi delle prime due stagioni: via allo streaming!

