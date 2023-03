LOL 3, mancano due giorni allo streaming: la sigla

Mancano ormai meno di 48 ore all’uscita di LOL 3, in streaming su Prime Video da giovedì 9 marzo: al momento, per ingannare l’attesa, ci dobbiamo accontentare della sigla. La terza stagione dello show riprende le stesse regole che abbiamo imparato a conoscere nelle due precedenti ovvero una sfida in cui non si può ridere, mai, pena un’ammonizione e poi l’evitabile espulsione.

La sigla di LOL 3: in streaming dal 9 marzo

Ecco i dieci concorrenti in gara: Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi. I presupposti per assistere a qualcosa di molto, molto divertente, ci sono tutti. Una piccola anticipazione nel filmato qui sotto, condiviso da Amazon per stuzzicare la curiosità. Un obiettivo senza alcun dubbio raggiunto.

Ad arricchire il caso troviamo Fedez e Frank Matano nelle vesti di conduttori (assente dunque Mara Maionchi), coadiuvati da uno special guest d’eccezione, Maccio Capatonda. Anche questa volta, il premio in palio consiste in un assegno dal valore di 100.000 euro che il vincitore donerà in beneficienza a un ente o a una realtà di sua scelta.

Nelle scorse settimane è stato condiviso anche il primo trailer ufficiale di LOL 3, che riproponiamo qui sotto. Un’occasione per sbirciare in anteprima quanto accaduto durante le sei ore trascorse dai concorrenti nel teatro allestito ad hoc per ospitare la gara.

Ricordiamo che lo show è disponibile per lo streaming gratis in esclusiva su Prime Video per tutti coloro che dispongono di un abbonamento Prime attivo, lo stesso che dà diritto alla spedizione gratuita per l’acquisto dei prodotti in offerta sull’e-commerce e che permette, tra le altre cose, di guardare la Champions League in diretta (domani sera toccherà a Tottenham-Milan).

