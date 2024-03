LOL 4 sta arrivando in streaming: la data di uscita

Il giorno da cerchiare in rosso sul calendario (che poi pensandoci bene è già rosso, essendo una festività) è lunedì 1 aprile: è questa la data di uscita di LOL 4, la nuova stagione dello show prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios e visibile in esclusiva streaming su Prime Video. Come sempre, per guardarlo sarà sufficiente un abbonamento Prime attivo, lo stesso utilizzato per approfittare delle offerte sull’e-commerce.

LOL 4 in streaming: data di uscita e partecipanti

La formula è la stessa di sempre, ormai ben collaudata: vietato ridere, pena l’eliminazione (dopo una prima ammonizione). Il cast dei 10 partecipanti è già noto da tempo, a comporlo sono Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Rocco Tanica, Lucia Ocone, Giorgio Panariello, Edoardo Ferrario, Aurora Leone, Claudio Santamaria e Loris Fabiani, quest’ultimo (nome d’arte Lunanzio) vincitore del talent Chi ride è dentro trasmesso poche settimane fa. Ecco il trailer ufficiale.

Il premio in palio è di 100.000 euro, che il vincitore sceglierà di devolvere in beneficenza a un ente di sua scelta. La conduzione è affidata ancora una volta a Fedez, affiancato da Frank Matano e da Lillo.

Le prime quattro puntate di LOL 4 saranno dunque disponibile per lo streaming su Prime Video da lunedì 1 aprile, a Pasquetta. Per le altre due, quelle finale, sarà invece necessario aspettare una settimana fino all’8 aprile.

Come già scritto, lo show sarà accessibile da chi ha un abbonamento Prime attivo. Ricordiamo che è possibile attivare la sottoscrizione per un mese a costo zero, grazie alla prova gratuita di 30 giorni. Tra le altre nuove uscite sulla piattaforma ci sono Road House con Jake Gyllenhaal, la serie Ourika, la prima stagione di Regina Rossa, la pellicola dedicata a Enzo Ferrari e il film di Gran Turismo.