LOL 4 è ufficiale: confermata la nuova stagione

Forte del successo ottenuto dalle prime tre stagioni dello show, Amazon ha appena confermato il futuro arrivo di LOL 4: come sempre, sarà in streaming su Prime Video, in modo completamente gratuito per coloro che dispongono di un abbonamento Prime attivo. Ecco cosa sappiamo al momento, in attesa di ulteriori dettagli.

Amazon ha confermato LOL 4: chi vuoi far ridere?

Nessuna informazione sul cast di comici e attori che animeranno la gara. Anzi, il profilo ufficiale Twitter della piattaforma chiede al pubblico chi vorrebbe vedere. E i suggerimenti no tardano ad arrivare: Edoardo Tavassi, Francesco PAolantoni, Fabio De Luigi, Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Luciana Littizzetto, Checco Zalone, Enrico Brignano, Emanuele Fanelli, Valerio Lundini, Raul Cremona, Angela Finocchiaro, Lucia Ocone, Geppi Cucciari, Valentina Persia, Sergio Friscia, Ficarra e Picone e ovviamente il trio composto da Aldo, Giovanni e Giacomo, tutti assenti nelle edizioni precedenti.

È ufficiale: LOL ritornerà per una quarta stagione! 🤣 Scriveteci nei commenti chi vorreste vedere nel cast 👇 #LOL4it #ChiRideFuori pic.twitter.com/6rUJtC5xMk — Prime Video Italia (@PrimeVideoIT) May 4, 2023

Non ci sono conferme in merito alla data di uscita, anche se possiamo immaginare che non si tratterà di un’attesa breve. Le tre prime stagioni di LOL: Chi ride è fuori hanno fatto il loro debutto rispettivamente nell’aprile 2021, nel febbraio 2022 e nel marzo 2023. Rispettando questa tabella di marcia, dovremmo poter vedere la quarta intorno all’inizio del prossimo anno, magari anticipata da uno speciale natalizio come avvenuto nei mesi scorsi.

Non è da escludere che alla conduzione possa esserci ancora Fedez, fin qui affiancato prima da Mara Maionchi e poi da Frank Matano. Nel frattempo, è possibile recuperare LOL 1, LOL 2 e LOL 3 su Prime Video. Una curiosità: non tutti ne sono a conoscenza, ma lo show è basato sul format giapponese Documental ideato dal comico Hitoshi Matsumoto e con molti adattamenti in giro per il mondo, incluso quello italiano.

