LOL Xmas Special: guarda l'episodio di Natale

Arriva su Prime Video l’episodio extra di Natale di uno degli show più seguiti sulla piattaforma: LOL Xmas Special. Una puntata unica, condotta da Fedez, questa volta in solitaria (tra poco capiremo il perché). La disponibilità del contenuto è prevista a partire dalla serata di oggi, lunedì 19 dicembre, dalle ore 21: ecco il link diretto per lo streaming.

Di seguito, invece, l’elenco dei concorrenti in gara: Frank Matano, Mago Forest, Michela Giraud, Lillo, Maria Di Biase e, per la prima volta in questo ruolo, Mara Maionchi. La formula è la stessa di sempre: chi ride è fuori. Ecco il trailer, ovviamente senza alcuna anticipazione sul risultato finale, ma utile per immergersi nell’atmosfera prima di dare il via alla visione.

LOL Xmas Special non è da confondere con LOL 3, che debutterà invece il prossimo anno, sempre su Prime Video. Già svelati i concorrenti della prossima edizione: saranno In questo caso, i concorrenti saranno Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi.

