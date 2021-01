Lotteria degli Scontrini: linee guida per esercenti

L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione di tutti gli esercenti un video nel quale i funzionari dell’agenzia hanno presentato la Lotteria degli Scontrini con tutte le regole e le prerogative sul quale il “gioco” è stato sviluppato. Tutti gli esercenti interessati possono così apprendere alcuni elementi base per apprendere le modalità con cui la Lotteria avrà corso.

Lotteria degli Scontrini: linee guida

Le regole base dedicate agli esercenti sono pubblicate su questa pagina. A seguire il video dell’incontro tenutosi nei giorni scorsi e pubblicamente disponibile soltanto da poche ore

Nel corso dell’incontro è stato espressamente spiegato che la Lotteria avrà inizio a partire da lunedì 1 febbraio. Al momento la pagina ufficiale del gioco necessita però ancora di vari aggiornamenti e la cosiddetta “Area riservata” non è ancora stata pubblicata. Non c’è però più tempo per i rinvii e le incertezze: è il momento di partire ed eventuali problemi saranno appianati poco alla volta.

I dubbi ed i rinvii che hanno circondato l’inizio della Lotteria, in ogni caso, potrebbe comunque generare qualche settimana di incertezze ulteriori, soprattutto da parte degli esercenti che dovranno capire come gestire i Codici Lotteria in arrivo da parte dei clienti.