Lotteria degli Scontrini: ultime ore per la doppia estrazione di giugno

Oggi il profilo Facebook ufficiale della Lotteria degli Scontrini ricorda che mancano poche ore per chi desidera partecipare alla doppia estrazione di giugno (ne abbiamo scritto in un articolo dedicato). Per l'assegnazione dei premi mensili, saranno conteggiate le spese eseguite fino alla mezzanotte di oggi, lunedì 31 maggio.

Lotteria degli Scontrini: ultime ore per partecipare alla doppia estrazione

L'appuntamento per conoscere i vincitori è fissato per giovedì 10 giugno. Quel giorno andranno in scena anche le prime estrazioni settimanali, come si legge a questo proposito sulle pagine del sito ufficiale.

Giovedì 10 giugno 2021 saranno effettuate anche le prime estrazioni settimanali del 2021, fra tutti i corrispettivi trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal 31 maggio 2021 al 6 giugno 2021 entro le ore 23:59. A partire da quella data, ogni giovedì verranno effettuate le estrazioni settimanali, per tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal lunedì alla domenica, fino alle ore 23:59, della settimana precedente. Se la giornata di estrazione coincide con una festività nazionale, l'estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo.