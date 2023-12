L'ottima Lavastoviglie Candy è a un PREZZO FOLLE su eBay!

La lavastoviglie Candy Brava si presenta come un’eccellente soluzione Slim, progettata per ottimizzare il tuo tempo e le tue risorse economiche senza compromettere la qualità dei lavaggi. Il rivoluzionario ciclo Wash & Dry, tra i più veloci sul mercato, assicura piatti impeccabilmente puliti e asciutti in soli 39 minuti. Con una profondità di soli 45 cm, la Candy Brava è una lavastoviglie Slim, ideale per cucine dalle dimensioni ridotte o spazi limitati. Nonostante le sue compatte dimensioni, offre uno spazioso interno con una capacità di 9 coperti.

Caratterizzata da tecnologie all’avanguardia, la Candy Brava si distingue per la sua efficienza e performance. Il ciclo Wash & Dry sfrutta acqua ad alta pressione e una temperatura di 60°C per rimuovere lo sporco e i batteri in modo rapido ed efficace. Il sistema di asciugatura a condensazione assicura piatti asciutti e lucenti al termine del ciclo.

La Candy Brava mette a tua disposizione una gamma di funzionalità e opzioni personalizzabili per adattare i lavaggi alle tue esigenze. Con 5 programmi diversi tra cui scegliere, tra cui il risparmioso programma Eco, puoi ottimizzare l’uso di acqua ed energia. La possibilità di impostare una partenza ritardata fino a 9 ore consente di avviare il lavaggio al momento più conveniente per te. Insomma, questa è una lavastoviglie davvero competa e, a questo prezzo, non puoi davvero chiedere di più!