Love Club, guarda la nuova serie in streaming

Scritta da Silvia Di Gregorio, Bex Gunther e Denise Santoro, la nuova serie Love Club è disponibile in streaming gratis su Prime Video per tutti coloro che hanno un abbonamento Amazon Prime attivo (in alternativa è possibile iniziare il mese di prova). Raccoglie quattro storie unite da un unico comune denominatore: la location in cui si intrecciano, luogo frequentato dalla comunità LGBTQ+.

Guarda in streaming la nuova serie Love Club

Al debutto nel mese del Pride, al contenuto è stato assegnato il rating 16+. La regia è di Mario Piredda. Tra gli interpreti dei quattro episodi troviamo Veronique Charlotte, Rodrigo Robbiati, Ester Pantano e Alessio Lu. Proponiamo di seguito la sinossi condivisa dalla piattaforma.

Il Love Club, locale LGBTQIA+ di Milano, rischia di chiudere per problemi economici. Le vite di Luz, Tim, Rose e Zhang, che orbitano tutte attorno al locale, si sfiorano in un percorso che li vedrà affrontare le loro paure più grandi. Palcoscenico delle loro vite, il Love Club è un luogo dove sesso, amore e amicizia si esprimono con traiettorie impreviste e senza regole di genere.

Love Club è solo una delle nuove uscite disponibili in streaming gratis su Prime Video per gli abbonati Prime (chi non lo è può iniziare il mese di prova senza spese). Ci sono anche il film Medellin con Mike Tyson, È colpa mia?, Uno splendido disastro, The Grand Tour: Eurocrash, Il primo giorno della mia vita, Grazie ragazzi, Creed III, Pesci Piccoli dei The Jackal e Il Grande Giorno.