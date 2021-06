L'SMS è morto? In realtà non è mai stato meglio

Non solo l'SMS non è morto, ma probabilmente non è mai stato così in salute. A differenza del passato, infatti, oggi l'SMS è uno strumento affidabile e conveniente, dotato di un'identità propria e di una capillarità che nessun servizio alternativo ha la possibilità di replicare. L'SMS, infatti, è un vero e proprio standard, con caratteristiche peculiari e storicità tali da rappresentare uno strumento fortemente appetibile in molti casi.

Certo, c'è WhatsApp. Certo, oggi esiste Telegram. Ma chi opera nel marketing, chi ha un'azienda che offre servizi al cliente o chi ha la necessità di creare una comunicazione automatica B2C, ben sa quanto l'SMS rappresenti un valore irrinunciabile. A maggior ragione oggi: con il numero di SMS in arrivo in continuo calo, poter veicolare un messaggio di utilità attraverso questo canale significa ottenere la massima attenzione a cui farà seguito la massima conversione: se si veicola bene il messaggio, insomma, si può ottenere un'ottimizzazione totale dell'investimento ed un ritorno estremamente rapido dei costi. Massima resa, nel minimo tempo e con il massimo dettaglio.

Non tutti, però, sanno cosa si possa fare esattamente con gli SMS e come li si possa gestire a proprio vantaggio. Soprattutto, non tutti immaginano quanto possano ancora essere redditizi all'interno di una strategia di marketing ben ideata.

L'imprescindibile valore degli SMS

Per capire cosa si possa fare oggi con gli SMS è possibile far leva, ad esempio, sulle offerte OVHcloud dove non solo sono disponibili appositi pacchetti differenziati per la gestione di un numero di SMS calibrato sulle esigenze di ognuno, ma dove è anche chiaro come l'SMS sia oggi uno strumento ricco, variegato, utilizzabile in una molteplicità di contesti.

La disponibilità di strumenti gratuiti di invio regala l'illusione per cui “gratis è meglio”. La realtà è che i moderni strumenti di comunicazione diretta hanno grandi vantaggi e ottime applicazioni, ma nessuna è in grado di raggiungere la maturità e l'affidabilità che solo gli SMS mettono a disposizione. Nessuna piattaforma, soprattutto, è ampia e onnicomprensiva come quella afferente allo standard SMS. A fare la differenza sono i tassi di apertura e lettura che questo strumento mette a disposizione: praticamente una garanzia del fatto che il messaggio inviato sarà letto e recepito. Sta poi al “copy” ed alla “Call to Action” la capacità di trasformare l'attenzione in opportunità di mercato.

Il valore dell'attenzione

Quanto vale l'attenzione? Praticamente non ha prezzo. Se si pensa a quanto deve spendere un brand per poter catturare l'attenzione, allora è chiaro il motivo per cui una campagna marketing via SMS possa essere non solo conveniente, ma un vero e proprio toccasana per gli investimenti sul proprio brand.

Poter gestire un ampio pacchetto di SMS significa offrire assistenza immediata ai clienti, confermare prenotazioni, ridurre drasticamente le perdite dovute ad appuntamenti mancati o prenotazioni smarrite. A tutto ciò si aggiungano la possibilità di fornire informazioni, inviare offerte last-minute, avvisare per una consegna in arrivo o altro ancora: l'SMS consente di arricchire fortemente il legame con il cliente sfruttando un canale immediato e certificato di invio e ricezione.

API e automatismi

Gli SMS hanno scoperto questa loro dimensione soprattutto nel momento in cui la moltiplicazione dei servizi online (e la maturazione delle modalità di fruizione dei servizi stessi da parte dei clienti) ha reso evidente la necessità di strumenti automatici per l'invio dei messaggi. L'uso di API come quelle messe a disposizione degli sviluppatori da OVHcloud, infatti, consente di gestire ampi archivi di contatti e ricchi database di informazioni per creare non solo messaggi multipli, ma anche messaggi personalizzati e ad altissima capacità di conversione. Gli SMS diventano così, al tempo stesso, uno strumento di comunicazione di massa ed uno strumento di comunicazione personale fortemente calibrata sul singolo, sui suoi acquisti precedenti, sulle sue necessità, sulle sue abitudini. Sul suo profilo.

Si pensi ad esempio agli SMS veicolati per la campagna vaccinale in corso: se lo strumento SMS è stato selezionato è proprio per la capacità di arrivare a tutti, di avere piena compatibilità con qualsiasi smartphone, di essere immediato, di essere affidabile e di raccogliere con somma certezza l'attenzione dei cittadini: è questa una case history eccellente per comprendere il valore di questo strumento oggi, soprattutto se il messaggio va inviato a molte persone con API in grado di calibrare il messaggio per personalizzarlo in modo capillare.

Con la soluzione SMS Pro di OVHCloud il mittente può essere personalizzato (gestendo così più identità in base alle necessità del momento); il destinatario può essere singolo o organizzato in gruppi; l'invio può essere programmato. Tutto è nelle mani del developer e tra le righe delle strategie di marketing stabilite a priori, con estrema semplicità di adozione sui sistemi aziendali e con la possibilità di un lavoro automatizzato di invio che slega l'efficienza dei servizi dalla presenza umana in capo alla gestione puntuale dei singoli casi. Il servizio offre altresì una prova gratuita per sperimentare l'efficacia degli invii e capire così quali potenzialità possa effettivamente esprimere all'interno della propria azienda, associazione o iniziativa.

Grazie a queste evoluzioni, gli SMS sono oggi più efficienti che mai e, per le aziende, i costi relativi sono ormai investimenti più che redditizi (nonché facilmente misurabili). L'importante è inquadrare il tutto in una precisa strategia, affinché il messaggio veicolato sia mirato e calibrato nel migliore dei modi.

In collaborazione con OVHcloud