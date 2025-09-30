Luce e gas a prezzo bloccato: ecco la migliore offerta per tagliare le bollette

Per risparmiare sulle bollette di luce e gas è necessario scegliere l’offerta giusta. Con Octopus Energy è possibile puntare su Octopus Fissa 12M, tariffa che rappresenta una vera e propria occasione di risparmio per gli utenti.

Attivabile fino al 2 ottobre, questa promozione permette di bloccare il costo dell’energia per 12 mesi e consente di ridurre il prezzo unitario fino a 0,1067 €/kWh per l’elettricità e fino a 0,397 €/Smc per il gas naturale.

Le forniture, inoltre, hanno un costo di commercializzazione di soli 7 euro al mese. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Octopus Energy.

Octopus Energy: ecco la promo a prezzo fisso

Con Octopus Energy e con la tariffa Octopus Fissa 12M è possibile accedere alla migliore offerta per bloccare il costo dell’energia. Il fornitore propone le seguenti condizioni:

0,1067 €/kWh per l’elettricità

per l’elettricità 0,397 €/Smc per il gas naturale

per il gas naturale 7 euro al mese di costo di commercializzazione per fornitura

Si tratta di una delle offerte più vantaggiose sul mercato, anche considerando lo scudo contro i rincari garantito. Per 12 mesi, infatti, le condizioni proposte non cambieranno.

Per attivare l’offerta proposta da Octopus basta seguire una semplice procedura online che richiede la disponibilità dei seguenti dati:

dati dell’intestatario della fornitura

dati della fornitura (codice POD per la luce e codice PDR per il gas)

coordinate IBAN per la domiciliazione delle bollette sul conto corrente

L’attivazione è gratuita e avviene senza interruzione della fornitura di energia e senza dover cambiare il contatore. Per tutti i dettagli in merito all’offerta e per procedere con l’attivazione basta seguire il link qui di sotto. Le condizioni descritte in precedenza saranno valide fino al prossimo 2 ottobre. Restano pochi giorni per attivare l’offerta e risparmiare sulle bollette.