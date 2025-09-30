 Luce e gas a prezzo bloccato: ecco la migliore offerta per tagliare le bollette
Con l'offerta di Octopus Energy è possibile accedere a una promo a prezzo bloccato per tagliare le bollette di luce e gas: ecco i dettagli.
Per risparmiare sulle bollette di luce e gas è necessario scegliere l’offerta giusta. Con Octopus Energy è possibile puntare su Octopus Fissa 12M, tariffa che rappresenta una vera e propria occasione di risparmio per gli utenti.

Attivabile fino al 2 ottobre, questa promozione permette di bloccare il costo dell’energia per 12 mesi e consente di ridurre il prezzo unitario fino a 0,1067 €/kWh per l’elettricità e fino a 0,397 €/Smc per il gas naturale.

Le forniture, inoltre, hanno un costo di commercializzazione di soli 7 euro al mese. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Octopus Energy.

Attiva qui l’offerta di Octopus

Octopus Energy: ecco la promo a prezzo fisso

Con Octopus Energy e con la tariffa Octopus Fissa 12M è possibile accedere alla migliore offerta per bloccare il costo dell’energia. Il fornitore propone le seguenti condizioni:

  • 0,1067 €/kWh per l’elettricità
  • 0,397 €/Smc per il gas naturale
  • 7 euro al mese di costo di commercializzazione per fornitura

Si tratta di una delle offerte più vantaggiose sul mercato, anche considerando lo scudo contro i rincari garantito. Per 12 mesi, infatti, le condizioni proposte non cambieranno.

Per attivare l’offerta proposta da Octopus basta seguire una semplice procedura online che richiede la disponibilità dei seguenti dati:

  • dati dell’intestatario della fornitura
  • dati della fornitura (codice POD per la luce e codice PDR per il gas)
  • coordinate IBAN per la domiciliazione delle bollette sul conto corrente

L’attivazione è gratuita e avviene senza interruzione della fornitura di energia e senza dover cambiare il contatore. Per tutti i dettagli in merito all’offerta e per procedere con l’attivazione basta seguire il link qui di sotto. Le condizioni descritte in precedenza saranno valide fino al prossimo 2 ottobre. Restano pochi giorni per attivare l’offerta e risparmiare sulle bollette.

Attiva qui l’offerta di Octopus

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 30 set 2025

Davide Raia
Pubblicato il
30 set 2025
