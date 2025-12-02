 Luce e gas a prezzo fisso con Octopus: ecco la promo di dicembre 2025
Con Octopus è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi: ecco la promo da attivare oggi per risparmiare in bolletta subito.
Green Risparmio energetico
Octopus Energy inizia il mese di dicembre 2025 mettendo a disposizione dei nuovi clienti la possibilità di attivare un’offerta luce e gas a prezzo fisso davvero molto conveniente.

La promozione in questione è Octopus Fissa 12M e permette di bloccare il costo dell’energia per 12 mesi fino a 0,1045 €/kWh per la luce e 0,36 €/Smc per il gas naturale.

Da segnalare che le forniture prevedono un costo di commercializzazione tra i più bassi sul mercato, pari a 72 euro all’anno per la luce e 84 euro all’anno per il gas (7 euro al mese e 8 euro al mese, rispettivamente).

Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di Octopus Energy, accessibile tramite il box qui di sotto. L’attivazione delle offerte richiede solo i dati dell’intestatario e quelli identificativi della fornitura.

octopus energy

Cosa prevede l’offerta di Octopus Energy

Tagliare le bollette e bloccare il prezzo: con la nuova offerta di Octopus è possibile ed è anche molto facile. Ecco cosa prevede l’offerta di dicembre di Octopus Energy:

  • Energia elettrica: prezzo bloccato a 0,1045 €/kWh con un costo di commercializzazione di 72 euro all’anno
  • Gas naturale: prezzo bloccato a 0,36 €/Smc con un costo di commercializzazione di 84 euro all’anno

Le condizioni di fornitura sono fisse e bloccate per i primi 12 mesi.

Per attivare l’offerta proposta da Octopus è necessario avere a disposizione:

  • i dati dell’intestatario del contratto di fornitura
  • i dati identificativi della fornitura (codice POD per la luce e codice PDR per il gas) che sono riportati in bolletta
  • le coordinate IBAN del conto corrente per la domiciliazione

L’offerta è attivabile senza costi iniziali, senza vincoli e senza penali. La fornitura di energia elettrica prevede l’utilizzo di fonti rinnovabili al 100%. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Pubblicato il 2 dic 2025

