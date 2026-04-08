 Luce e gas a prezzo fisso con Octopus: la difesa giusta contro la crisi energetica
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Luce e gas a prezzo fisso con Octopus: la difesa giusta contro la crisi energetica

Per contrastare la crisi energetica è necessario bloccare il prezzo di luce e gas: questa è l’offerta giusta da attivare oggi per risparmiare.
Luce e gas a prezzo fisso con Octopus: la difesa giusta contro la crisi energetica
Green Risparmio energetico
Per contrastare la crisi energetica è necessario bloccare il prezzo di luce e gas: questa è l’offerta giusta da attivare oggi per risparmiare.

La guerra in Iran ha scatenato una nuova crisi energetica e, per i prossimi mesi, si parla persino di un “lockdown” energetico. In attesa di capire quali saranno i prossimi sviluppi, per contrastare i rincari in bolletta è necessario bloccare il costo dell’energia puntando su offerte luce e gas a prezzo fisso.

La soluzione giusta, in questo momento, è rappresentata da Octopus Energy e dalla sua tariffa Octopus Fissa 12M che blocca il costo dell’energia per i primi 12 mesi. Per chi sceglie il fornitore, il prezzo dell’energia è bloccato fino a 0,1408 €/kWh per la luce e 0,54 €/Smc per il gas.

L’offerta è attivabile direttamente tramite il sito ufficiale di Octopus Energy, accessibile dal box qui di sotto. L’attivazione può avvenire direttamente online, avendo a disposizione i dati dell’intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e il codice PDR per il gas).

Accedi qui alle offerte di Octopus

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L’offerta di Octopus

Per chi sceglie Octopus Energy è possibile bloccare il prezzo dell’energia per i primi 12 mesi, sfruttando le seguenti condizioni di fornitura:

  • Energia elettrica: 0,1408 €/kWh con una quota fissa di 6 euro al mese
  • Gas naturale: 0,54 €/Smc con una quota fissa di 7 euro al mese

L’offerta proposta blocca i prezzi dell’energia per i primi 12 mesi, garantendo una protezione nel lungo periodo dai rincari del mercato energetico. La promozione è valida solo per un breve periodo e solo tramite attivazione online dal sito del fornitore, senza alcun costo aggiuntivo.

Per attivare la promo basta avere a disposizione i dati dell’intestatario del contratto e il codice identificato della fornitura (il POD per la luce e il PDR per il gas che trovate in bolletta) oltre alle coordinate IBAN per la domiciliazione. La promo è accessibile di seguito.

Accedi qui alle offerte di Octopus

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 8 apr 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
8 apr 2026
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