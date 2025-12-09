Luce e gas a prezzo fisso con Octopus: risparmio in bolletta e stop ai rincari

Con Octopus Energy è possibile dare un taglio alle bollette di luce e gas, sfruttando anche la comodità della clausola che blocca il prezzo per 12 mesi, in modo da poter evitare i possibili rincari del mercato energetico.

Con la promo in questione, il prezzo dell’energia viene bloccato a 0,1045 €/kWh per la luce e a 0,36 €/Smc per il gas, con una quota fissa molto ridotta per gli standard del mercato (6 euro al mese per la luce e 7 euro al mese per il gas).

La promozione è disponibile tramite il sito ufficiale di Octopus Energy, qui di sotto. L’offerta è disponibile solo per un breve periodo di tempo, alle condizioni descritte.

L’offerta di Octopus

Per chi sceglie Octopus Energy c’è la possibilità di ridurre il prezzo dell’energia e, nello stesso tempo, evitare i rincari in bolletta. Per quanto riguarda l’energia elettrica, il fornitore garantisce un prezzo fisso di 0,1045 €/kWh e un costo di commercializzazione di 72 euro all’anno (quindi 6 euro al mese).

I clienti che scelgono anche la fornitura di gas, invece, potranno bloccare il prezzo dell’energia a 0,36 €/Smc mentre il costo di commercializzazione sarà di 84 euro all’anno (quindi 7 euro al mese). Le condizioni di fornitura proposte sono fisse e bloccate per 12 mesi a partire dall’attivazione.

Le offerte sono disponibili senza costi iniziali e senza alcun vincolo. Per attivare la promozione è sufficiente premere sul box qui di sotto. È necessario avere a disposizione i dati della fornitura (codice POD per la luce e codice PDR per il gas) oltre ai dati dell’intestatario per attivare l’offerta.

Queste informazioni sono riportate in bolletta. Da segnalare anche che bisognerà avere le coordinate IBAN del conto per la domiciliazione bancaria. L’offerta è valida solo per un breve periodo.