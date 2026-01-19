Luce e gas a prezzo fisso: con Octopus si risparmia e non ci sono rincari

Tagliare le bollette di luce e gas e, nello stesso tempo, proteggersi dai rincari del mercato energetico è possibile. È necessario, però, scegliere l’offerta giusta, puntando su una soluzione in grado di ridurre il costo unitario dell’energia e di offrire la possibilità di bloccare il prezzo.

La promo su cui puntare, in questo momento, arriva da Octopus Energy. Scegliendo Octopus Fissa 12M, infatti, è ora possibile bloccare il costo dell’energia per 12 mesi, riducendolo fino a 0,1708 €/kWh per l’energia elettrica e fino a 0,35 €/Smc per il gas naturale. L’offerta prevede anche un costo di commercializzazione di 6 euro al mese per la luce e di 7 euro al mese per il gas.

Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Octopus Energy. L’attivazione è gratuita e richiede il possesso dei dati dell’intestatario del contratto e del codice identificativo della fornitura (POD per la luce e pDR per il gas; sono riportati in bolletta).

Luce e gas a prezzo fisso con Octopus: ecco la promo

Con Octopus Energy è possibile attivare un’offerta con luce e gas a prezzo fisso per 12 mesi. La promozione permette di bloccare il prezzo fino a:

0,1078 €/kWh per la luce, con un costo di commercializzazione di 6 euro al mese

per la luce, con un costo di commercializzazione di 6 euro al mese 0,35 €/Smc per il gas, con un costo di commercializzazione di 7 euro al mese

Le promozioni rappresentano l’occasione giusta per fissare il costo dell’energia e alleggerire le bollette in modo da poter risparmiare sia nel breve che nel lungo periodo.

