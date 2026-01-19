 Luce e gas a prezzo fisso: con Octopus si risparmia e non ci sono rincari
Tagliare le bollette di luce e gas e, nello stesso tempo, proteggersi dai rincari del mercato energetico è possibile. È necessario, però, scegliere l’offerta giusta, puntando su una soluzione in grado di ridurre il costo unitario dell’energia e di offrire la possibilità di bloccare il prezzo.

La promo su cui puntare, in questo momento, arriva da Octopus Energy. Scegliendo Octopus Fissa 12M, infatti, è ora possibile bloccare il costo dell’energia per 12 mesi, riducendolo fino a 0,1708 €/kWh per l’energia elettrica e fino a 0,35 €/Smc per il gas naturale. L’offerta prevede anche un costo di commercializzazione di 6 euro al mese per la luce e di 7 euro al mese per il gas.

Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Octopus Energy. L’attivazione è gratuita e richiede il possesso dei dati dell’intestatario del contratto e del codice identificativo della fornitura (POD per la luce e pDR per il gas; sono riportati in bolletta).

Luce e gas a prezzo fisso con Octopus: ecco la promo

Con Octopus Energy è possibile attivare un’offerta con luce e gas a prezzo fisso per 12 mesi. La promozione permette di bloccare il prezzo fino a:

  • 0,1078 €/kWh per la luce, con un costo di commercializzazione di 6 euro al mese
  • 0,35 €/Smc per il gas, con un costo di commercializzazione di 7 euro al mese

Le promozioni rappresentano l’occasione giusta per fissare il costo dell’energia e alleggerire le bollette in modo da poter risparmiare sia nel breve che nel lungo periodo.

L’offerta è disponibile con attivazione gratuita tramite il sito di Octopus Energy, accessibile qui di sotto. Bisogna avere a disposizione i dati dell’intestatario della fornitura e il codice identificativo (POD per la luce e PDR per il gas).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 19 gen 2026

Davide Raia
Pubblicato il
19 gen 2026
