 Luce e gas a prezzo fisso contro i rincari: è il momento di scegliere Octopus
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Luce e gas a prezzo fisso contro i rincari: è il momento di scegliere Octopus

Con le offerte luce e gas a prezzo fisso di Octopus Energy è possibile proteggersi dai rincari ed evitare gli aumenti in bolletta: ecco come.
Luce e gas a prezzo fisso contro i rincari: è il momento di scegliere Octopus
Green Risparmio energetico
Con le offerte luce e gas a prezzo fisso di Octopus Energy è possibile proteggersi dai rincari ed evitare gli aumenti in bolletta: ecco come.

Per evitare aumenti sulle bollette di luce e gas è essenziale poter contare su una tariffa a prezzo fisso. A causa della guerra in Iran, infatti, il mercato energetico ha registrato sostanziali rincari che si traducono, secondo un’indagine di Facile, in una spesa extra di 312 euro all’anno per un cliente tipo (consumo annuo di 2.700 kWh per la luce e 1.400 Smc per il gas).

La protezione dai rincari è rappresentata dalle offerte a prezzo bloccato come quella proposta da Octopus Energy che mette a disposizione dei nuovi clienti la possibilità di attivare Octopus Fissa 12M, con prezzo bloccato a 0,1375 €/kWh e 0,54 €/Smc. Questi valori sono fissi per i primi 12 mesi dall’attivazione della fornitura. Per richiedere l’offerta basta raggiungere il sito ufficiale di Octopus e seguire una veloce procedura di sottoscrizione online.

Attiva qui l’offerta di Octopus

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Luce e gas a prezzo fisso con Octopus: ecco l’offerta

Per chi sceglie Octopus Energy è possibile bloccare il prezzo per 12 mesi, accedendo alle seguenti condizioni di fornitura:

  • Energia elettrica: 0,1375 €/kWh con un costo di commercializzazione di 6 euro al mese
  • Gas naturale: 0,54 €/Smc con un costo di commercializzazione di 7 euro al mese

Scegliendo queste offerte, quindi, si avrà la possibilità di sfruttare una protezione completa da rincari per il primo anno dall’attivazione. Nel caso in cui i prezzi all’ingrosso dovessero scendere, invece, sarà sempre possibile cambiare fornitore. La nuova offerta di Octopus, infatti, non prevede vincoli e costi iniziali.

Per sottoscriverla è sufficiente raggiungere il sito dell’operatore, tramite il link qui di sotto, e seguire una veloce procedura online. Bisogna avere a propria disposizione i dati dell’intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas). Serviranno anche le coordinate IBAN del conto corrente per la domiciliazione.

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Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 17 mar 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
17 mar 2026
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