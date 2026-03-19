 Luce e gas a prezzo fisso contro i rincari in bolletta: Octopus Energy è la soluzione
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Luce e gas a prezzo fisso contro i rincari in bolletta: Octopus Energy è la soluzione

Con l'offerta a prezzo fisso di Octopus è possibile minimizzare l'impatto della crisi energetica legata alla guerra in Iran, con un risparmio netto.
Luce e gas a prezzo fisso contro i rincari in bolletta: Octopus Energy è la soluzione
Green Risparmio energetico
Con l'offerta a prezzo fisso di Octopus è possibile minimizzare l'impatto della crisi energetica legata alla guerra in Iran, con un risparmio netto.

La crisi energetica legata alla guerra in Iran sta causando un forte aumento delle quotazioni dell’energia elettrica e del gas all’ingrosso che, inevitabilmente, porterà a rincari anche per i clienti finali.

Per questo motivo, è fondamentale attivare tariffe luce e gas a prezzo fisso, in modo da proteggersi dagli aumenti nel corso dei prossimi mesi. La soluzione giusta, in tal senso, è Octopus con la sua Octopus Fissa 12M.

Questa tariffa blocca il prezzo a 0,1353 €/kWh per la luce e 0,49 €/Smc per il gas, con un costo di commercializzazione molto basso (6 euro al mese per la luce e 7 euro al mese per il gas).

Si tratta di una soluzione che permette di minimizzare l’impatto della crisi, riducendo anche la quota fissa della bolletta. Per attivare la promo basta visitare il sito ufficiale di Octopus, qui di sotto.

Attiva qui l’offerta di Octopus

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Le condizioni dell’offerta di Octopus

Per chi sceglie l’offerta di Octopus è possibile sfruttare le seguenti condizioni di fornitura:

  • Energia elettrica: costo della materia prima pari a 0,1353 €/kWh e costo di commercializzazione di 6 euro al mese
  • Gas naturale: costo della materia prima pari a 0,49 €/Smc e un costo di commercializzazione di 7 euro al mese
  • prezzi fissi per 12 mesi dal momento dell’attivazione
  • nessun costo iniziale
  • nessun vincolo di permanenza (è possibile cambiare tariffa se i prezzi all’ingrosso dovessero diminuire)

Si tratta, quindi, di un’occasione da cogliere al volo per risparmiare, proteggendosi dai rincari. L’offerta di Octopus può essere attivata direttamente online, avendo a disposizione i dati dell’intestatario e quelli della fornitura (codice identificativo POD per la luce e PDR per il gas che sono sempre riportati in bolletta). Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata per l’attivazione online.

Attiva qui l’offerta di Octopus

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 19 mar 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
19 mar 2026
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