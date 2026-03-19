Luce e gas a prezzo fisso contro i rincari in bolletta: Octopus Energy è la soluzione

La crisi energetica legata alla guerra in Iran sta causando un forte aumento delle quotazioni dell’energia elettrica e del gas all’ingrosso che, inevitabilmente, porterà a rincari anche per i clienti finali.

Per questo motivo, è fondamentale attivare tariffe luce e gas a prezzo fisso, in modo da proteggersi dagli aumenti nel corso dei prossimi mesi. La soluzione giusta, in tal senso, è Octopus con la sua Octopus Fissa 12M.

Questa tariffa blocca il prezzo a 0,1353 €/kWh per la luce e 0,49 €/Smc per il gas, con un costo di commercializzazione molto basso (6 euro al mese per la luce e 7 euro al mese per il gas).

Si tratta di una soluzione che permette di minimizzare l’impatto della crisi, riducendo anche la quota fissa della bolletta. Per attivare la promo basta visitare il sito ufficiale di Octopus, qui di sotto.

Le condizioni dell’offerta di Octopus

Per chi sceglie l’offerta di Octopus è possibile sfruttare le seguenti condizioni di fornitura:

Energia elettrica: costo della materia prima pari a 0,1353 €/kWh e costo di commercializzazione di 6 euro al mese

e costo di commercializzazione di Gas naturale: costo della materia prima pari a 0,49 €/Smc e un costo di commercializzazione di 7 euro al mese

e un costo di commercializzazione di prezzi fissi per 12 mesi dal momento dell’attivazione

dal momento dell’attivazione nessun costo iniziale

nessun vincolo di permanenza (è possibile cambiare tariffa se i prezzi all’ingrosso dovessero diminuire)

Si tratta, quindi, di un’occasione da cogliere al volo per risparmiare, proteggendosi dai rincari. L’offerta di Octopus può essere attivata direttamente online, avendo a disposizione i dati dell’intestatario e quelli della fornitura (codice identificativo POD per la luce e PDR per il gas che sono sempre riportati in bolletta). Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata per l’attivazione online.