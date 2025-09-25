Luce e gas a prezzo fisso e bollette più leggere: con Octopus ora è possibile

Per dare un taglio alle bollette di luce e gas è possibile puntare sull’offerta di Octopus Energy: con la nuova versione di Octopus Fissa 12M, disponibile fino al prossimo 2 ottobre, è possibile accedere a condizioni molto vantaggiose per ridurre la spesa, andando a sfruttare anche la comodità del prezzo fisso per 12 mesi.

Con l’offerta in corso, chi sceglie Octopus può ridurre il prezzo fino a 0,1067 €/kWh per l’energia elettrica e a 0,397 €/Smc per il gas naturale. Il costo di commercializzazione è di 7 euro al mese per fornitura. Per accedere alla promozione basta visitare il sito ufficiale di Octopus Energy, accessibile tramite il box qui di sotto.

Luce e gas a prezzo fisso con Octopus: ecco la promo

Con Octopus Fissa 12M è possibile bloccare il prezzo dell’energia per 12 mesi e, nello stesso tempo, accedere a condizioni tariffarie molto vantaggiose, con un costo unitario di luce e gas in linea con quanto previsto sul mercato all’ingrosso, con riferimento al PUN e al PSV relativi al mese di agosto 2025.

L’offerta in corso, come sottolineato in apertura, blocca il prezzo a 0,1067 €/kWh per l’energia elettrica e a 0,397 €/Smc per il gas naturale con un costo di commercializzazione di 7 euro al mese per fornitura.

Per accedere alle promo basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di attivazione. L’offerta non ha costi di attivazione. Per attivarla è sufficiente avere a propria disposizione i dati dell’intestatario e i dati della fornitura (codice POD per la luce e codice PDR per il gas, con le informazioni riportate in bolletta).

La promozione è valida, con le condizioni descritte, fino al prossimo 2 ottobre e garantisce un risparmio netto in bolletta. Per accedere alle offerte basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di attivazione online.