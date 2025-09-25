 Luce e gas a prezzo fisso e bollette più leggere: con Octopus ora è possibile
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Luce e gas a prezzo fisso e bollette più leggere: con Octopus ora è possibile

Con la nuova offerta luce e gas di Octopus Energy è possibile accedere a una tariffa completa e ricca di vantaggi: il risparmio è assicufrato.
Luce e gas a prezzo fisso e bollette più leggere: con Octopus ora è possibile
Green Risparmio energetico
Con la nuova offerta luce e gas di Octopus Energy è possibile accedere a una tariffa completa e ricca di vantaggi: il risparmio è assicufrato.

Per dare un taglio alle bollette di luce e gas è possibile puntare sull’offerta di Octopus Energy: con la nuova versione di Octopus Fissa 12M, disponibile fino al prossimo 2 ottobre, è possibile accedere a condizioni molto vantaggiose per ridurre la spesa, andando a sfruttare anche la comodità del prezzo fisso per 12 mesi.

Con l’offerta in corso, chi sceglie Octopus può ridurre il prezzo fino a 0,1067 €/kWh per l’energia elettrica e a 0,397 €/Smc per il gas naturale. Il costo di commercializzazione è di 7 euro al mese per fornitura. Per accedere alla promozione basta visitare il sito ufficiale di Octopus Energy, accessibile tramite il box qui di sotto.

Attiva qui l’offerta di Octopus

octopus energy logo

Luce e gas a prezzo fisso con Octopus: ecco la promo

Con Octopus Fissa 12M è possibile bloccare il prezzo dell’energia per 12 mesi e, nello stesso tempo, accedere a condizioni tariffarie molto vantaggiose, con un costo unitario di luce e gas in linea con quanto previsto sul mercato all’ingrosso, con riferimento al PUN e al PSV relativi al mese di agosto 2025.

L’offerta in corso, come sottolineato in apertura, blocca il prezzo a 0,1067 €/kWh per l’energia elettrica e a 0,397 €/Smc per il gas naturale con un costo di commercializzazione di 7 euro al mese per fornitura.

Per accedere alle promo basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di attivazione. L’offerta non ha costi di attivazione. Per attivarla è sufficiente avere a propria disposizione i dati dell’intestatario e i dati della fornitura (codice POD per la luce e codice PDR per il gas, con le informazioni riportate in bolletta).

La promozione è valida, con le condizioni descritte, fino al prossimo 2 ottobre e garantisce un risparmio netto in bolletta. Per accedere alle offerte basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di attivazione online.

Attiva qui l’offerta di Octopus

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 25 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Dalle Alpi a casa tua: luce 100% green che rispetta l’ambiente

Dalle Alpi a casa tua: luce 100% green che rispetta l’ambiente
L'offerta sul bundle INIU con 2 caricatori wireless

L'offerta sul bundle INIU con 2 caricatori wireless
Engie: ancora per oggi prezzo luce e gas bloccato per due anni

Engie: ancora per oggi prezzo luce e gas bloccato per due anni
Stabilità e sostenibilità: l’offerta ENGIE che semplifica la bolletta

Stabilità e sostenibilità: l’offerta ENGIE che semplifica la bolletta
Dalle Alpi a casa tua: luce 100% green che rispetta l’ambiente

Dalle Alpi a casa tua: luce 100% green che rispetta l’ambiente
L'offerta sul bundle INIU con 2 caricatori wireless

L'offerta sul bundle INIU con 2 caricatori wireless
Engie: ancora per oggi prezzo luce e gas bloccato per due anni

Engie: ancora per oggi prezzo luce e gas bloccato per due anni
Stabilità e sostenibilità: l’offerta ENGIE che semplifica la bolletta

Stabilità e sostenibilità: l’offerta ENGIE che semplifica la bolletta
Davide Raia
Pubblicato il
25 set 2025
Link copiato negli appunti