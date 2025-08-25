Luce e gas a prezzo fisso per 24 mesi e bollette più leggere con questa promo

Con Engie è possibile accedere all’offerta giusta per bloccare il prezzo di luce e gas per 24 mesi, ottenendo così una protezione di lunga durata dai rincari. L’offerta proposta si chiama Energia PuntoFisso e, in questo momento, rappresenta una delle opzioni più interessanti sul Mercato Libero. Questa promo è attivabile direttamente tramite il sito ufficiale di Engie, raggiungibile qui di sotto.

Cosa prevede l’offerta di Engie

Con Energia PuntoFisso di Engie è possibile bloccare il prezzo dell’energia fino a:

0,1232 €/kWh per la luce

per la luce 0,456 €/Smc per il gas

Questi prezzi resteranno fissi e bloccati per i primi 24 mesi di fornitura. L’offerta prevede anche un costo fisso di 7 euro al mese per fornitura (per la componente gas c’è una quota aggiuntiva di 0,00795 €/Smc ma l’impatto sulla spesa effettiva è minimo). Si tratta di uno dei valori più bassi disponibili sul mercato. Questo dettagli rende l’offerta ottima anche per chi consuma poco e intende eliminare i costi fissi della bolletta.

La promozione proposta da Engie è disponibile senza costi di attivazione e può essere richiesta direttamente online, seguendo una veloce procedura di attivazione, senza alcuna interruzione della fornitura. Per completare l’attivazione è necessario avere a propria disposizione i dati dell’intestatario della fornitura.

In aggiunta, servirà avere i dati identificativi della fornitura come il codice POD e il codice PDR, rispettivamente per la luce e per il gas, che possono essere recuperati dall’ultima bolletta inviata dall’attuale fornitore. Per la domiciliazione della bolletta, inoltre, servono anche le coordinate del conto corrente.

La promozione lanciata da Engie, con prezzo bloccato per 24 mesi di luce e gas, è disponibile fino al prossimo 3 settembre. Per richiedere la promo e fissare il costo dell’energia per un lungo periodo di tempo, evitando nuovi aumenti, basta seguire il link qui di sotto.