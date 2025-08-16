Luce e gas a prezzo fisso per 24 mesi: ecco l'offerta che protegge dai rincari

È il momento giusto per bloccare il prezzo di luce e gas per 24 mesi, assicurandosi un costo contenuto dell’energia e una protezione nel lungo periodo dai rincari del mercato energetico. La soluzione giusta arriva da Engie con la sua Energia PuntoFisso.

Si tratta di una promo molto interessante che permette di ridurre il costo dell’energia fino a 0,1232 €/kWh per l’elettricità e 0,456 €/Smc per il gas, con un costo di commercializzazione per fornitura di appena 6 euro al mese.

Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto e visitare il sito ufficiale di Engie.

Luce e gas a prezzo fisso con Engie: ecco la promo

Scegliendo le offerte Engie per luce e gas è possibile bloccare il prezzo per 24 mesi. La soluzione proposta da Engie permette di fissare il costo dell’energia fino a:

0,1232 €/kWh per l’elettricità

per l’elettricità 0,456 €/Smc per il gas

Le tariffe prevedono un costo di commercializzazione di 6 euro al mese (per il gas c’è una componente variabile, pari a 0,00795 €/Smc) che incide in minima parte sulla spesa.

Per attivare le offerte proposte da Engie non ci sono costi iniziali e la continuità dell’erogazione dell’energia è sempre garantita. La sottoscrizione delle tariffe può essere completata con una semplice procedura online.

È necessario avere a propria disposizione i dati dell’intestatario del contratto e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas, riportati anche in bolletta). Servono anche le coordinate bancarie per la domiciliazione bancaria.

Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto e seguire una veloce procedura di attivazione online. L’offerta è valida per tutti i nuovi clienti che scelgono Engie e, con le condizioni illustrate, è disponibile fino al prossimo 3 settembre.