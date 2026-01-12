 Luce e gas a prezzo fisso per tutto il 2026: ecco la promo di Octopus
Con Octopus Energy è possibile bloccare il prezzo di luce e gas e tagliare le bollette: ecco l'offerta da attivare in questo momento.
Con Octopus Energy è possibile bloccare il prezzo per luce e gas per tutto il 2026, accedendo a condizioni di fornitura molto vantaggiose e, quindi, alleggerendo le bollette. La promo in questione si chiama Octopus Fissa 12M e permette di bloccare il costo dell’energia a 0,099 €/kWh per l’energia elettrica e 0,35 €/Smc per il gas naturale. Per accedere all’offerta è sufficiente visitare il sito ufficiale di Octopus Energy, accessibile tramite il box qui di sotto.

Luce e gas a prezzo fisso con Octopus

Con Octopus Fissa 12M è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi. La promozione consente l’accesso alle seguenti condizioni di fornitura:

  • 0,099 €/kWh per l’energia elettrica, con un costo di commercializzazione di 72 euro all’anno
  • 0,35 €/Smc per il gas naturale, con un costo di commercializzazione di 84 euro all’anno

Si tratta di condizioni di fornitura particolarmente vantaggiose che consentono di alleggerire le bollette, grazie a un prezzo ridotto dell’energia, e, nello stesso tempo, permettono di proteggersi dai rincari in bolletta.

L’offerta proposta dal fornitore può essere attivata direttamente online, seguendo una semplice procedura di sottoscrizione. Ler sfruttare la promo è sufficiente avere a propria disposizione i dati dell’intestatario e i dati della fornitura (serve il codice identificativo POD per la luce e PDR per il gas) oltre alle coordinate IBAN del conto corrente. La promozione in questione è disponibile senza costi iniziali e senza alcun vincolo. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata.

Le condizioni descritte sono valide solo per un breve periodo. La scelta migliore, quindi, è completare rapidamente l’attivazione in modo da poter sfruttare l’offerta proposta e ottenere subito un risparmio in bolletta. Per tutti i dettagli basta premere sul banner seguente.

Pubblicato il 12 gen 2026

Davide Raia
12 gen 2026
