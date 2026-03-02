 Luce e gas in aumento? Questa è la soluzione per bloccare il prezzo e risparmiare
Luce e gas in aumento? Questa è la soluzione per bloccare il prezzo e risparmiare

Con la nuova offerta luce e gas di Engie è possiible bloccare il prezzo fino a 24 mesi e proteggersi dai rincari del mercato energetico.
Luce e gas in aumento? Questa è la soluzione per bloccare il prezzo e risparmiare
Green Risparmio energetico
Con la nuova offerta luce e gas di Engie è possiible bloccare il prezzo fino a 24 mesi e proteggersi dai rincari del mercato energetico.

Con Engie è possibile accedere a offerte luce e gas a prezzo fisso, per bloccare il costo dell’energia, evitando aumenti e, nello stesso tempo, accedendo a condizioni di fornitura particolarmente vantaggiose.

Le opzioni sono due: Engie, infatti, propone offerte a prezzo fisso per 12 mesi oppure per 24 mesi. Per scoprire tutte le promo e attivare quelle desiderate è possibile accedere al sito ufficiale di Engie, tramite il link qui di sotto.

Accedi qui all’offerta di Engie

engie offerta

Le offerte di Engie di marzo 2026

Per proteggersi dai rincari è possibile scegliere Engie, puntando su soluzioni vantaggiose e in grado di offrire una protezione dagli aumenti di prezzo nel lungo periodo.

Per i nuovi clienti, Engie propone Energia PuntoFisso 12 mesi. La tariffa si caratterizza per:

  • Energia elettrica: prezzo fisso di 0,097 €/kWh con costo di commercializzazione di 84 euro/anno
  • Gas naturale: prezzo fisso di 0,3665 €/Smc con un costo di commercializzazione di 84 euro/anno

In alternativa, è disponibile Energia PuntoFisso 24 mesi. Ecco le condizioni di fornitura:

  • Energia elettrica: prezzo fisso di 0,105 €/kWh con costo di commercializzazione di 84 euro/anno
  • Gas naturale: prezzo fisso di 0,374 €/Smc con un costo di commercializzazione di 84 euro/anno

Si tratta di soluzioni vantaggiose e in grado di offrire un risparmio immediato in bolletta ma anche una protezione contro i rincari nel lungo periodo.

Per accedere alle offerte è sufficiente premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata. Per completare l’attivazione è sufficiente avere a propria disposizione:

  • i dati dell’intestatario del contratto
  • il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas; questi codici sono riportati in bolletta)
  • le coordinate IBAN del conto corrente per la domiciliazione

Non sono previsti costi iniziali o vincoli di alcun tipo. Le condizioni descritte sono valide solo per un breve periodo.

Accedi qui all’offerta di Engie

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico.

Pubblicato il 2 mar 2026

Davide Raia
Pubblicato il
2 mar 2026
