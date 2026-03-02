Luce e gas in aumento? Questa è la soluzione per bloccare il prezzo e risparmiare

Con Engie è possibile accedere a offerte luce e gas a prezzo fisso, per bloccare il costo dell’energia, evitando aumenti e, nello stesso tempo, accedendo a condizioni di fornitura particolarmente vantaggiose.
Le opzioni sono due: Engie, infatti, propone offerte a prezzo fisso per 12 mesi oppure per 24 mesi. Per scoprire tutte le promo e attivare quelle desiderate è possibile accedere al sito ufficiale di Engie, tramite il link qui di sotto.
Le offerte di Engie di marzo 2026
Per proteggersi dai rincari è possibile scegliere Engie, puntando su soluzioni vantaggiose e in grado di offrire una protezione dagli aumenti di prezzo nel lungo periodo.
Per i nuovi clienti, Engie propone Energia PuntoFisso 12 mesi. La tariffa si caratterizza per:
- Energia elettrica: prezzo fisso di 0,097 €/kWh con costo di commercializzazione di 84 euro/anno
- Gas naturale: prezzo fisso di 0,3665 €/Smc con un costo di commercializzazione di 84 euro/anno
In alternativa, è disponibile Energia PuntoFisso 24 mesi. Ecco le condizioni di fornitura:
- Energia elettrica: prezzo fisso di 0,105 €/kWh con costo di commercializzazione di 84 euro/anno
- Gas naturale: prezzo fisso di 0,374 €/Smc con un costo di commercializzazione di 84 euro/anno
Si tratta di soluzioni vantaggiose e in grado di offrire un risparmio immediato in bolletta ma anche una protezione contro i rincari nel lungo periodo.
Per accedere alle offerte è sufficiente premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata. Per completare l’attivazione è sufficiente avere a propria disposizione:
- i dati dell’intestatario del contratto
- il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas; questi codici sono riportati in bolletta)
- le coordinate IBAN del conto corrente per la domiciliazione
Non sono previsti costi iniziali o vincoli di alcun tipo. Le condizioni descritte sono valide solo per un breve periodo.