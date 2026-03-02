Luce e gas in aumento? Questa è la soluzione per bloccare il prezzo e risparmiare

Con Engie è possibile accedere a offerte luce e gas a prezzo fisso, per bloccare il costo dell’energia, evitando aumenti e, nello stesso tempo, accedendo a condizioni di fornitura particolarmente vantaggiose.

Le opzioni sono due: Engie, infatti, propone offerte a prezzo fisso per 12 mesi oppure per 24 mesi. Per scoprire tutte le promo e attivare quelle desiderate è possibile accedere al sito ufficiale di Engie, tramite il link qui di sotto.

Le offerte di Engie di marzo 2026

Per proteggersi dai rincari è possibile scegliere Engie, puntando su soluzioni vantaggiose e in grado di offrire una protezione dagli aumenti di prezzo nel lungo periodo.

Per i nuovi clienti, Engie propone Energia PuntoFisso 12 mesi. La tariffa si caratterizza per:

Energia elettrica: prezzo fisso di 0,097 €/kWh con costo di commercializzazione di 84 euro/anno

con costo di commercializzazione di 84 euro/anno Gas naturale: prezzo fisso di 0,3665 €/Smc con un costo di commercializzazione di 84 euro/anno

In alternativa, è disponibile Energia PuntoFisso 24 mesi. Ecco le condizioni di fornitura:

Energia elettrica: prezzo fisso di 0,105 €/kWh con costo di commercializzazione di 84 euro/anno

con costo di commercializzazione di 84 euro/anno Gas naturale: prezzo fisso di 0,374 €/Smc con un costo di commercializzazione di 84 euro/anno

Si tratta di soluzioni vantaggiose e in grado di offrire un risparmio immediato in bolletta ma anche una protezione contro i rincari nel lungo periodo.

Per accedere alle offerte è sufficiente premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata. Per completare l’attivazione è sufficiente avere a propria disposizione:

i dati dell’intestatario del contratto

del contratto il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas; questi codici sono riportati in bolletta)

(POD per la luce e PDR per il gas; questi codici sono riportati in bolletta) le coordinate IBAN del conto corrente per la domiciliazione

Non sono previsti costi iniziali o vincoli di alcun tipo. Le condizioni descritte sono valide solo per un breve periodo.