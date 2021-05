Luce e ricarica, tutto in uno (con sconto del 31%)

Una lampada da scrivania, ma anche una comoda base per la ricarica wireless. Un oggetto di design per il salotto, ma anche una comoda base per la ricarica wireless. Un'abatjour per il comodino, ma anche una comoda base per la ricarica wireless. Ovunque tu voglia portare una luce, probabilmente dovrai portare anche uno smartphone appresso: tanto vale posizionarlo laddove potrà trovare ristoro su una base di ricarica.

Basta un'immagine per capire:

Tutto in uno in questa CoolHood con caricatore Qi ed una luce LED da 10W con tre livelli di luminosità. Il prezzo scende solo per poche ore da 36,99 a 25,49 euro, con un taglio del 31% destinato a durare al massimo fino alla mezzanotte di oggi.

Attenzione: l'offerta registra molta richiesta, dunque le unità disponibili potrebbero esaurirsi in anticipo rispetto alla chiusura dell'offerta in tarda serata.